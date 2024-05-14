Что это такое

Как сообщается, компания называет будущее устройство "Camerabuds", что является сочетанием слов "камера" и "наушники".

В английском языке есть два слова для обозначения наушников, которые используются для различных их типов. Полноразмерные наушники, которые накладываются на голову, называются "headphones", а маленькие вкладыши или затычки, которые вставляются в уши, называются "earbuds". Таким образом вероятное устройство от Meta взяло часть своего названия от слова "earbuds", намекая, что нас ждут маленькие наушники-вкладыши или вакуумные.

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Особенностью этих наушников будет наличие двух камер, направленных наружу, которые смогут распознавать окружение пользователя и обеспечивать работу функций искусственного интеллекта в реальном времени. Это похоже на то, что компания сделала с мультимодальными функциями искусственного интеллекта в своих умных очках.

Как сообщается, Марк Цукерберг "видел несколько возможных дизайнов устройства", но пока не был "доволен" ни одним из них. Внутри компании также существуют инженерные проблемы, например, проблемы со временем автономной работы и тепловыделением, а также множество вопросов конфиденциальности, которые возникают при ношении устройств с камерами. Люди с длинными волосами также могут столкнуться с проблемой, поскольку их прически будут закрывать обзор камер.

Meta и устройства

Пока непонятно, будет ли такой проект на самом деле двигаться вперед. Компания Meta имеет несколько смешанный послужной список, когда дело доходит до аппаратных проектов, а не программных. В 2022 году она закрыла свою линейку умных колонок под названием Portal и отменила долгожданные смарт-часы с камерой.

Очки, созданные совместно с Ray-Ban, также большой популярности не получили. Первое поколение вообще называли полным провалом, но компания таки решила попробовать во второй раз и выпустить еще одну версию, об успешности которой сейчас говорят лишь то, что последняя версия продается лучше, чем предыдущая.

Встраивание Meta AI в оборудование также соответствует амбициям компании конкурировать с другими ведущими фирмами, занимающимися разработкой ИИ. Хотя аппаратное обеспечение для ИИ, такое как Rabbit R1 и Humane AI Pin, пока не пользуется спросом, Meta, вероятно, надеется, что внедрение новейших функций ИИ в устройства, которые люди уже привыкли носить, например, в наушники, будет легче продать.