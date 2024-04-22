Цукерберг поделился новостями о достижениях компании в этой области во время недавнего интервью с технологическим предпринимателем Роберто Никсоном, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о гаджете

Браслет, который сейчас находится в активной разработке, будет использовать электромиографию (ЭМГ) для расшифровки нейронных сигналов, поступающих от мозга к руке. Таким образом владелец устройства сможет управлять гаджетом отправляя ему команды "силой мысли".

Стоит заметить, что устройство пока является лишь концептом и сам Цукерберг отметил, что компания Meta все еще находится на ранних стадиях своего пути, а начальная версия девайса до сих пор не выпущена.

Несмотря на все глава Meta отметил потенциал разработки и технологии технологии и даже заговорил о ее интеграции со смарт-очками дополненной реальности Ray-Ban (более ранняя разработка Meta в сотрудничестве с брендом очков). Такой тандем призван улучшить взаимодействие с пользователем благодаря мультимодальному искусственному интеллекту. В то же время неизвестно, когда мы сможем увидеть такой гаджет в действии.

Послушать что Цукерберг рассказывает о браслете можно в этом видео:

Когда браслет появится на рынке

Пока точно не известно когда следует рассчитывать на появление браслета от Meta. Учитывая то, что гаджет только начали разрабатывать, на это может понадобиться минимум несколько лет. Об этом также заявляет и Цукерберг добавляя, что такой EMG браслет имеет ряд преимуществ над мозговыми имплантами вроде тех, которые разрабатывает Neuralink.

На первое место выводится свобода от ограничений и автономность.

Девайс также сможет отслеживать жесты и будет персонально адаптироваться к владельцу благодаря ИИ.

Тот же ИИ будет помогать пользователям управлять устройствами с помощью тонких движений рук, и мозговыми командами.

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Кстати, по Neuralink, то компания сейчас активно тестирует свои мозговые импланты на людях. Первый пациент уже продемонстрировал возможности разработки компании Илона Маска. Так, благодаря нейронному импланту он изменений сыграть в компьютерные игры и даже опубликовать сообщение в соцсети X.