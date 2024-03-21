Парализованному добровольцу, 29-летнему Ноланду Арбо, установили имплантат в мозг. С его помощью он научился управлять курсором на ноутбуке силой мысли, что было продемонстрировано в видеоролике, выпущенном компанией.

А тем временем Врачи скептически относятся к заявлениям Neuralink об успехах первого пациента

Важно отметить, что Арбо был парализован из-за травмы спинного мозга и в течение восьми лет полностью лишен подвижности всех четырех конечностей. Несмотря на свои физические ограничения, сидя в специально разработанном кресле, мужчина выразил свой энтузиазм, рассказав, что операция была несложной, и он был выписан из больницы уже на следующий день.

Успехи первого пользователя чипа Neuralink

После тренировок и настройки оборудования Арбо успешно научился управлять курсором на экране ноутбука, используя лишь силу мысли. Он выразил свое восхищение, с нетерпением ожидая утренних сеансов работы с устройством.

Он даже экспериментировал с играми, поскольку очень любит играть в Civilization VI и шахматы. Относительно последних, то Арбо проявляет к ним особый интерес часто с нетерпением ожидая возможности продолжить игру после перезарядки имплантата.

Имплантат Neuralink имеет заряд, которого хватает на несколько часов непрерывного использования, прежде чем его нужно будет пополнить с помощью беспроводной зарядки.

Хотя технология еще находится на ранних стадиях, Арбо признавая ее несовершенство отметил, что она очень сильно повлияла на его жизнь.

Интересно, что похожие достижения имеют и другие разработчики нейроинтерфейсов, однако активность Neuralink в научных публикациях остается относительно низкой.

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В ближайшие месяцы ожидается разрешение регуляторных органов США на проведение операций на дополнительных добровольцах и дальнейшее массовое производство имплантатов. Neuralink стремится расширить свою технологию восстановления утраченного зрения в будущем, еще больше расширяя границы нейротехнологий.