Паралізованому добровольцю, 29-річному Ноланду Арбо, встановили імплантат у мозок. З його допомогою він навчився керувати курсором на ноутбуці силою думки, що було продемонстровано у відеоролику, випущеному компанією.

А тим часом Лікарі скептично ставляться до заяв Neuralink про успіхи першого пацієнта

Важливо зазначити, що Арбо був паралізований через травму спинного мозку і протягом восьми років повністю позбавлений рухливості всіх чотирьох кінцівок. Попри свої фізичні обмеження, сидячи в спеціально розробленому кріслі, чоловік висловив свій ентузіазм, розповівши, що операція була нескладною, і він був виписаний з лікарні вже наступного дня.

Успіхи першого користувача чипа Neuralink

Після тренувань і налаштування обладнання Арбо успішно навчився керувати курсором на екрані ноутбука, використовуючи лише силу думки. Він висловив своє захоплення, з нетерпінням чекаючи на ранкові сеанси роботи з пристроєм.

Він навіть експериментував з іграми, оскільки дуже любить грати в Civilization VI і шахи. Щодо останніх, то Арбо виявляє до них особливий інтерес часто з нетерпінням чекаючи можливості продовжити гру після перезарядки імплантату.

Імплантат Neuralink має заряд, якого вистачає на кілька годин безперервного використання, перш ніж його потрібно буде поповнити за допомогою бездротової зарядки.

Хоча технологія ще перебуває на ранніх стадіях, Арбо визнаючи її недосконалість наголосив, що вона дуже сильно вплинула на його життя.

Цікаво, що схожі досягнення мають й інші розробники нейроінтерфейсів, однак активність Neuralink у наукових публікаціях залишається відносно низькою.

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У найближчі місяці очікується дозвіл регуляторних органів США на проведення операцій на додаткових добровольцях і подальше масове виробництво імплантатів. Neuralink прагне розширити свою технологію відновлення втраченого зору в майбутньому, ще більше розширюючи межі нейротехнологій.