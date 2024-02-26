За словами Маска, пацієнт, особистість якого не розкривається, зміг переміщати курсор на екрані комп'ютера, думаючи про нього, після операції з імплантації в мозок пристрою Neuralink. Пристрій складається з чіпа розміром з монету з тонкими дротами, які підключаються до нейронів мозку і передають сигнали на бездротовий приймач.

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Маск сказав, що пацієнт "швидко відновлюється" і що компанія планує незабаром опублікувати більше подробиць. Він також заявив, що технологія Neuralink з часом може дозволити людям спілкуватися телепатично, керувати машинами і навіть завантажувати спогади.

Однак багато дослідників, які спеціалізуються на інтерфейсах "мозок-комп'ютер", не були вражені заявою Neuralink і висловили кілька занепокоєнь щодо підходу компанії та її прозорості.

По-перше , вони вказують на те, що керування курсором за допомогою мозкового імплантату не є чимось новим, і це робилося іншими дослідниками протягом десятиліть. Наприклад, у 2004 році паралізований чоловік, на ім'я Метью Нейгл зміг пограти в просту відеогру за допомогою пристрою імплантованого в його мозок. З того часу багато інших досліджень показали, що люди можуть використовувати такі пристрої для виконання різних завдань, таких як друкування, малювання або відтворення музики.

, вони вказують на те, що керування курсором за допомогою мозкового імплантату не є чимось новим, і це робилося іншими дослідниками протягом десятиліть. Наприклад, у 2004 році паралізований чоловік, на ім'я Метью Нейгл зміг пограти в просту відеогру за допомогою пристрою імплантованого в його мозок. З того часу багато інших досліджень показали, що люди можуть використовувати такі пристрої для виконання різних завдань, таких як друкування, малювання або відтворення музики. По-друге , вони стверджують, що компанія Neuralink не надала достатньо інформації, щоб перевірити свої заяви або оцінити безпеку та ефективність свого пристрою. Наприклад, їх цікавить, як пристрій імплантували, як розшифровували сигнали, як навчали пацієнта і як вимірювали результати. Вони також стурбовані потенційними ризиками інфекції, кровотечі, запалення або відторгнення, які можуть виникнути внаслідок імплантації чужорідного об'єкта в мозок.

, вони стверджують, що компанія Neuralink не надала достатньо інформації, щоб перевірити свої заяви або оцінити безпеку та ефективність свого пристрою. Наприклад, їх цікавить, як пристрій імплантували, як розшифровували сигнали, як навчали пацієнта і як вимірювали результати. Вони також стурбовані потенційними ризиками інфекції, кровотечі, запалення або відторгнення, які можуть виникнути внаслідок імплантації чужорідного об'єкта в мозок. По-третє, вони критикують Neuralink за секретність і роздування своїх досягнень, без взаємодії з науковою спільнотою і без дотримання етичних стандартів досліджень на людях.

Науковці зазначають, що Neuralink не опублікувала жодної рецензованої статті, не зареєструвала свої клінічні випробування і не отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA). Вони також ставлять під сумнів ставлення компанії до тварин після того, як витік документів показав, що деякі мавпи, які отримали імплантати Neuralink, страждали від серйозних травм та інфекцій.

Neuralink ділиться лише тією інформацією, про яку вони хочуть, щоб ми знали. Це викликає велике занепокоєння в суспільстві,

– сказав нейрохірург Самір Шет в інтерв'ю журналу Nature.

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Попри цю критику, деякі експерти все ще сподіваються, що Neuralink може сприяти розвитку галузі, якщо вона стане більш відкритою та спільною. Варто також зазначити, що компаніям Ілона Маска не звикати до критики підходів та рішень.