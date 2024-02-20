Пацієнту, ім'я якого не називається, провели операцію з імплантації в мозок чипа з 1024 електродами, який може записувати і стимулювати нейронну активність. Чип підключений до бездротового пристрою за вухом, який зв'язується з комп'ютером.

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За словами Маска, пацієнт повністю відновився після операції і може керувати курсором на екрані, думаючи про нього. Наступний крок – навчити його натискати на кнопку віртуальної миші.

Випробування на людях лише почалися

У вересні минулого року Neuralink отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США на проведення клінічних випробувань на людях. Цього року компанія планує провести ще 10 операцій, а наступного – 27. До кінця десятиліття Neuralink сподівається проводити 22 204 операції на рік і отримувати дохід у розмірі 100 мільйонів доларів.

Кінцева мета Neuralink – дати можливість людям безперешкодно взаємодіяти з машинами і штучним інтелектом, а також лікувати такі захворювання, як хвороба Альцгеймера, Паркінсона і травми спинного мозку. Маск також стверджує, що жодна тварина не померла від імплантації чипа, який був протестований на свинях і мавпах.

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Інформацію про успішні випробування Маск повідомив в X Spaces. Він також поділився деякими подробицями про операцію, яка триває близько двох з половиною годин і в якій беруть участь роботи.