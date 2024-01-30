Для чого потрібен Neuralink

Революційний імплантат має на меті забезпечити зв'язок між людським мозком і комп'ютером, пропонуючи потенційні рішення для людей з важкими руховими дисфункціями та іншими захворюваннями, інформує 24 Канал. Також чип пропонує розширення функціонала, що дозволить людині віддалено керувати компютером, але про це згодом.

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Основною метою є розробка індивідуального інтерфейсу, який дозволить пацієнтам ефективно контролювати біонічні протези або екзоскелети, потенційно відновлюючи мобільність для тих, хто не може самостійно рухати кінцівками.

Ілон Маск, генеральний директор Neuralink, підтвердив прогрес у нещодавньому пості в соцмережі X, заявивши, що перший пацієнт, який отримав імплантат Neuralink, перебуває на шляху до одужання.

Імплантат, невеликий циліндричний пристрій, розміщений в отворі черепа і з'єднаний з мозком за допомогою тонких електродів, показав багатообіцяючі результати, реєструючи активність нейронів пацієнта.



Ілон Маск тримає чип Neuralink / Скриншот 24 Каналу з презентації Neuralink

Розширення людських можливостей

Передбачається, що імплантат, який отримав назву Telepathy (Телепатія), дозволить людям керувати різними пристроями, включаючи смартфони і комп'ютери, за допомогою сили думки. Маск наголосив на потенційних перевагах взаємодії мозку і нервової системи для людей з важкими формами інвалідності, навівши приклад відомого фізика Стівена Гокінга, який спілкується швидше, ніж кваліфікована друкарка або аукціоніст.

Шлях Neuralink до випробувань на людях почався з успішного тестування на піддослідних мавпах, де сигнали мозку використовувалися для управління об'єктами в комп'ютерних іграх.

Попри затримки з отриманням дозволу на випробування на людях, компанія вдосконалила свою технологію. Електроди, що вводяться в кору головного мозку на глибину менш як 2 міліметри, перевершують конкуруючі рішення за глибиною проникнення.

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Хоча перші результати є обнадійливими, очікується, що клінічні випробування триватимуть приблизно шість місяців, включаючи спостереження за першою групою з п'яти або десяти пацієнтів. У разі успіху Neuralink планує розширити свої дослідження. Однак наукові консультанти припускають, що на отримання дозволу на масове використання мозкових імплантатів можуть піти роки.