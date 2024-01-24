Засновники Normal Computing, колишні провідні розробники штучного інтелекту та квантових платформ у Google Brain та Alphabet X, прагнуть подолати розрив між класичними та квантовими обчисленнями за допомогою цього перехідного варіанту.

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Як все це працює

Термодинамічний комп'ютер працює шляхом нагрівання матриці даних, а потім дає їй охолонути, при цьому коефіцієнти природним чином обчислюються і зчитуються з регістрів. Такий підхід, за словами компанії, забезпечує підвищену швидкість роботи порівняно з традиційними комп'ютерами і є перспективним для застосування у сфері штучного інтелекту.

Згідно з документацією на сайті компанії, використання природних процесів, зокрема термодинамічних, для обчислень узгоджується з енергоефективним і швидким характером цього інноваційного обчислювального підходу. Засновники наголошують, на його придатності для обчислень, пов'язаних з випадковістю, в імовірнісному та генеративному штучному інтелекті.

Normal Computing успішно розробила прототип термодинамічного комп'ютера, спеціально призначеного для обчислення оберненої матриці, продемонструвавши його життєздатність. Компанія стверджує, що ця методика може бути застосована до різних обчислень лінійної алгебри.

Робота прототипа

Прототип має матрицю, що складається з повторюваних груп елементів, відомих як стохастичні процесори (SPU). Ці блоки, описані як осцилятори з коливальним ємнісним контуром, заряджають конденсатор до потрібного значення. Згодом плата досягає термодинамічної рівноваги з навколишнім середовищем, як правило, охолоджувальною рідиною.

Отримані значення в елементах матриці потім зчитуються в міру їх охолодження, даючи бажаний обчислювальний результат.

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Патрік Коулз, головний науковий співробітник відділу звичайних обчислень і колишній керівник відділу квантових обчислень у Лос-Аламоській національній лабораторії, висловив скептицизм щодо перспектив квантових технологій, заявивши, що квантові комп'ютери все ще перебувають на академічній стадії і ще не принесуть комерційної цінності.

Коулз наголосив, що передові обчислення, а не талант, можуть бути обмежуючим фактором для того, щоб переваги ШІ стали повсюдними. Головна мета компанії – значно розширити можливості та ефективність штучного інтелекту за допомогою їхнього нового термодинамічного стеку.