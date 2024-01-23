Дослідження, як зазначає Bloomberg, одне з перших у своєму роді, було присвячене оцінці економічної доцільності автоматизації різних завдань у різних галузях промисловості США, зокрема тих, що потребують технологій комп'ютерного зору.

А тим часом Штучний Інтелект потребує прориву в ядерній енергетиці, – Сем Альтман

Дослідження було націлене на такі посади, як вчителі та оцінювачі нерухомості, де інтеграція систем візуального розпізнавання необхідна для заміни людей. Результати показали, що лише 23% досліджуваних професій можуть бути ефективно замінені штучним інтелектом, якщо порівнювати зарплати і витрати на впровадження відповідних технологій.

У більшості випадків наймання людей залишається більш рентабельним через високі витрати, пов'язані з інтеграцією та експлуатацією систем візуального розпізнавання.

Люди досі в тренді… але це не на довго

Попри прискорене впровадження технологій штучного інтелекту в різних галузях минулого року, зумовлене появою передових алгоритмів, таких як ChatGPT від OpenAI, поширюються занепокоєння щодо масового витіснення робочих місць.

Такі технологічні гіганти, як Microsoft, Alphabet, Baidu та Alibaba, інвестують значні суми грошей в послуги на основі штучного інтелекту, що викликає побоювання щодо значного скорочення робочої сили.

Головна проблема – комп'ютерний зір

Дослідники наголошують, що такі побоювання з'явилися з появою великих мовних моделей, але наразі практична заміна людей такими системами обмежується менш ніж чвертю професій.

Комп'ютерний зір, що дозволяє машинам отримувати значущу інформацію з візуальних даних, знаходить оптимальні співвідношення витрат і вигод у таких галузях, як роздрібна торгівля, транспорт, складське господарство та охорона здоров'я.

Дослідження показало, що лише 3% завдань у 800 професіях можна автоматизувати за допомогою систем штучного інтелекту з комп'ютерним зором. Однак дослідники припускають, що до 2030 року ця цифра може зрости до 40%, якщо вартість використання даних знизиться, а точність систем штучного інтелекту підвищиться.

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Наразі дослідження Массачусетського технологічного інституту дає стриманий погляд на безпосередню загрозу масового витіснення робочих місць у зв'язку з впровадженням штучного інтелекту.