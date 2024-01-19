Хоча конкретні деталі реалізації не були розкриті, очікується, що функція створення відео буде працювати подібно до існуючих можливостей ChatGPT зі створення зображень. Користувачі зможуть вводити текстовий запит, а ШІ згенерує відповідне зображення на основі цього опису.

А тим часом GPT Store зіткнувся з напливом віртуальних коханок, які імітують романтичне спілкування

Експерти побоюються хвилі поширення фейків

Впровадження можливостей створення відео викликає занепокоєння щодо потенційного сплеску фейкового контенту в Інтернеті. Підроблені відео, які змінюються за допомогою інструментів на базі штучного інтелекту для маніпуляцій, вже є зростаючою проблемою.

У цьому матеріалі ми розповідали, як за допомогою фейкових відео шахраї та пропагандисти намагаються вплинути на нас, щоб маніпулювати нашими думками та вчинками.

Оскільки відеопідробки стають все більш доступними завдяки таким зручним інструментам, як ChatGPT, ризик поширення дезінформації та шахрайства в Інтернеті, як очікується, зростатиме.

З наближенням виборів у США та можливістю проведення загальних виборів у Великій Британії у 2024 році, небезпека швидкого поширення неправдивої інформації через підроблені відео, на яких політики говорять те, чого вони ніколи не говорили, викликає серйозне занепокоєння.

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Перед обличчям цього зростаючого виклику експерти радять громадськості проявляти обережність і покладатися на відомі та авторитетні джерела новин. Зважаючи на те, що відрізнити контент, створений штучним інтелектом, від автентичного матеріалу стає дедалі складніше, для забезпечення точності та достовірності інформації в Інтернеті важливо дотримуватися базових правил інформаційної гігієни.