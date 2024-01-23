Професор Мортен Гудвін і доцент Пер-Арне Андерсен з Університету Агдера в Норвегії пропонують 10 прогнозів про те, як штучний інтелект змінить світ до 2029 року.

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Нові перегони озброєнь

Протягом наступних п'яти років ми, найімовірніше, побачимо дедалі досконалішу зброю, створену штучним інтелектом і побудовану на основі штучного інтелекту. На думку експертів, у цих перегонах переможе Китай.

Зараз рішення на війні ухвалюють генерали, але я думаю, що штучний інтелект зможе бути в цьому плані ефективнішим,

– каже Андерсен.

Сьогодні ми вже бачимо, що ШІ проєктує роботів з нуля, знаходить нові перспективні матеріали та вигадує різні новинки. Ми також знаємо, що різні країни розробляють повністю автономні ракети й безпілотники, які зможуть приймати рішення без участі оператора-людини. Навряд чи цей процес зупиниться.

Розваги, створені ШІ

Лише за п'ять років штучний інтелект не тільки зможе створювати фільми, музику, книги та відеоігри, а й стане новим стандартом.

"Розробки в цій галузі йдуть швидкими темпами, і необхідні інструменти вже існують. Профспілки в Голлівуді можуть висувати вимоги, але якщо технологія виправдає себе, це не матиме значення. Ще в 1980-х роках профспілки, що представляли друкарів, були сильними, але з появою комп'ютерів і принтерів це стало несуттєвим", – додає Гудвін.

Лекції та іспити стануть застарілими

Дослідники кажуть, що коледжі та університети все ще існуватимуть, але вони не будуть такими, як ми думаємо про них сьогодні. Проте початкова та середня школи мають основоположне значення для навчання людяності, розвитку соціальних навичок та набуття фундаментальних знань. Вони виживуть, однак і там будуть впроваджені нові технології.

ШІ братиме участь в ухваленні важливих рішень

Хоча розробники мовних моделей цього не рекомендують, багато людей вже звертаються до таких сервісів, як ChatGPT, за порадами. І добре, якщо це щось незначне, на кшталт ідей для подарунків чи допомоги в написанні привітання. Але часом користувачі просять медичної допомоги чи юридичної підказки, що може обернутися важкими наслідками.

У майбутньому, з розвитком технологій та кращим навчанням, ми отримаємо більш досконалі моделі, які зможуть навіть допомагати політикам писати закони, а найбіднішим верствам населення замінять лікарів.

Революція ринку праці

На думку дослідників, через 5 років поменшає завдань, що потребують втручання людини. Однак робота, якою займаються люди, стане більш значущою. Одна з ключових проблем полягатиме в тому, хто виграє, коли людські робітники будуть замінені штучним інтелектом: чи принесе це вигоду самим працівникам, чи її отримають лише капіталу? Ще невідомо. Але безсумнівно будуть розчарування і протести.

Програмування піде в минуле

Розробка програмного забезпечення входить до числа професій, які, на думку авторів, точно зникнуть протягом кількох років. У цій сфері залишаться лише ті нечисленні працівники, які будуть давати завдання нейромережам писати код.

На перший план тут вийде "компетентність у закупках", тобто взаємодія між замовником і виконавцем, розуміння потреб клієнта.

ШІ в медицині та самовідновлення тіла

Нанороботи — це крихітні роботи, які вже потроху використовуються в медичних дослідженнях. Вчені вважають, що до 2029 року ці роботи матимуть більше можливостей, що дасть їм змогу лікувати пошкоджені м'язи і тканини або впливати на пухлини.

"Я також вважаю, що боротьба зі старінням за допомогою штучного інтелекту набуде популярності в найближчі п'ять років. Це означає, що штучний інтелект не лише відновлюватиме пошкодження, але й може розкрити причини нашого старіння", – йдеться в статті.

Крім того, не варто й забувати, що ШІ вже не один рік допомагає вченим шукати нові ліки. Ми вже бачили приклади, коли нейромережа пропонувала ліки проти коронавірусу та знаходила антибіотики для знищення стійких супербактерій. Без сумніву, найближчими роками здібності штучного інтелекту в розробці нових ліків і методів лікування тільки зростатимуть.

Дослідження космосу

Штучний інтелект значно пришвидшує будь-яку роботу. Це стосується і дослідження космосу. Алгоритм швидше аналізує отримані дані, краще розпізнає об'єкти на знімках з телескопів та, як очікується, успішніше справиться з далекими подорожами.

"Фізичні чи віртуальні роботи не мають вирішального значення, але я думаю, що вони будуть задіяні до 2029 року, і Ілон Маск буде на чолі цього процесу", – каже Гудвін.

Універсальний ШІ

Останнім часом ми багато чуємо про так званий універсальний штучний інтелект. Це технологія, яка не просто вправна в одній сфері, як, наприклад, ChatGPT в роботі з текстом або Midjourney в роботі з зображеннями. Натомість він здатен виконувати кілька завдань так само добре, як і людина, або навіть краще, а також справлятися з тими завданнями, які людині не під силу.

Зараз відсутність у ШІ багатозадачності, яка є у людського мозку, називають однією з головних проблем, що стоять перед розробниками. Ми вже бачимо деякі випадки, коли розробники поєднують кілька моделей, створюючи те, що Гудвін та Андерсен називають "штучним інтелектом Франкенштейна". У майбутньому ми матимемо або подібні форми поєднання безлічі різних ШІ, або одну велику модель, яка буде здатна на все.

ШІ-помічники

Мова йде не просто про "Привіт, Google". Будьте готові до появи цифрових помічників, які передбачають ваші бажання ще до того, як ви їх виголосите. "Наприклад, розумні будинки можуть бути оснащені роботами-помічниками, які приготують для вас їжу в той момент, коли ви відчуєте голод", – розповідає Андерсен.