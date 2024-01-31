У неділю 29 січня Neuralink здійснила першу імплантацію чипа безпосередньо в мозок людини. У той же день Китай публічно встановив терміни розробки власного "інтерфейсу між мозком і комп'ютером".

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Уряд країни додав цю технологію майбутнього до переліку своїх "інноваційних знакових продуктів". У найближчі роки планують "зробити прорив у ключових технологіях і основних пристроях, таких як злиття мозку і комп'ютера, чипи, подібні до мозку, і нейронні моделі мозку та комп'ютера". Перші готові екземпляри повинні з'явитись уже в 2025 році.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю заявляє, що хотіло б розробити кілька простих у використанні продуктів з мозковим інтерфейсом. У міністерстві зазначають, що мозкові технології можуть бути використані в безпілотному водінні, віртуальній реальності та медичній реабілітації. "Інтелект, натхненний мозком", також відомий як генеративний ШІ, неодноразово згадується як потенційно сумісний з цими новими технологіями.

Насправді країна вже деякий час працює над цією технологією, просто лише зараз вона окреслила чіткі часові межі.

Минулого року китайський уряд відкрив лабораторію на 60 осіб, яка повністю зосереджена на інтерфейсах між мозком і машиною. Лабораторія в першу чергу зосереджена на перетворенні своїх досліджень на практичні програми, які могли б конкурувати з Neuralink Ілона Маска.

Дослідники в Китаї також розробили комп'ютерний пристрій, який підключається до мозку через внутрішнє вухо. Цей пристрій не потребує імплантації чипа, як Neuralink, але все одно може забезпечити "повнопропускну передачу даних" до мозку.

Розробка компанії Neuralink щодо введення чипа в мозок людини є значним досягненням, але технологія все ще перебуває на стадії розробки. Компанія Маска вважає, що інтерфейси між мозком і комп'ютером можуть допомогти людям з обмеженими можливостями. Neuralink попросила людей з паралічем, глухотою або втратою зору першими взяти участь у дослідженні з імплантації мозкових чипів. Кілька інших компаній у США займаються схожими технологіями, а деякі досягли навіть більшого успіху.