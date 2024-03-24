Арбо, который получил травму спинного мозга во время несчастного случая во время дайвинга восемь лет назад, был оснащен кибернетическим имплантатом Neuralink. Устройство позволило ему управлять компьютером и выполнять различные задачи, как вот игра в видеоигры, онлайн-шахматы силой мысли.

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Официальный бот

Илон Маск, основатель Neuralink, назвал твит "первым в истории сообщением, сделанным только силой мысли, с помощью Neuralink".

Это событие является выдающимся для компании, которая имеет целью создание и внедрение бесшовных интерфейсов между человеческим мозгом и компьютером, с целью решения сложных неврологических заболеваний.

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Успешная реализация технологии Neuralink в случае Арбо позволяет заглянуть в будущее, где ограничения, накладываемые физическими недостатками, могут быть преодолены, прокладывая путь к улучшенному взаимодействию человека с компьютером и повышение качества жизни людей с тяжелыми физическими недостатками.

Вскоре после этого события Илон Маск сообщил, что Neuralink уже протестировал новый чип Blindsight, который восстановил зрение обезьяне.