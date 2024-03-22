Детали

Программа DARPA под названием "Быстрая экспериментальная автономия миссий" (REMA) обеспечит дронам возможность автономно продолжать выполнение предварительно определенной миссии, когда связь с оператором потеряна.

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Интересной особенностью REMA является то, что программа прошла путь от объявления до заключения контракта всего за 70 рабочих дней.

REMA является примером быстрой разработки идей и технологий. Пять исполнителей по контракту работают [...] на создание совместных решений для достижения целей программы,

– говорит доктор Лаэл Радд, руководитель программы REMA.

Коммерческие технологии беспилотников быстро развиваются, обеспечивая экономически эффективные и надежные возможности для выполнения различных гражданских и военных миссий. Поскольку малые летательные аппараты играют все более важную военную роль на поле боя, REMA сделает неэффективными электромагнитные контрмеры противника, направленные на нарушение связи между оператором и беспилотником, чтобы прервать миссии и вызвать аварии.

"REMA сосредоточена на создании автономных решений для максимального повышения эффективности имеющихся коммерческих и малых военных дронов на поле боя. Создавая адаптер автономности, который работает со всеми коммерческими дронами, независимо от производителя, и разрабатывая адаптированные к конкретной миссии автономные модули, которые постоянно обновляются и легко загружаются перед миссией, мы стремимся предоставить операторам беспилотников преимущество в быстротечных боевых операциях", – добавил Радд.

18-месячная однофазная программа разделена на два технических направления:

Интерфейс адаптера автономности беспилотника. Контракты на разработку интерфейса адаптера автономности беспилотника были заключены с компаниями Anduril и RTX.

Программное обеспечение автономности для конкретной миссии. Контракты на разработку программного обеспечения для автономности миссий получили компании Leidos, Northrop Grumman и SoarTech.

REMA сможет определять тип беспилотника при подключении и применять автономность для увеличения его возможностей.

Первый цикл разработки начался в декабре 2023 года. Ожидается, что исполнители продемонстрируют полностью рабочее решение в марте 2024 года.