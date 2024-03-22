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Програма DARPA під назвою "Швидка експериментальна автономія місій" (REMA) забезпечить дронам можливість автономно продовжувати виконання попередньо визначеної місії, коли зв'язок з оператором втрачено.

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Цікавою особливістю REMA є те, що програма пройшла шлях від оголошення до укладання контракту всього за 70 робочих днів.

REMA є прикладом швидкої розробки ідей і технологій. П'ять виконавців за контрактом працюють [...] на створення спільних рішень для досягнення цілей програми,

– каже доктор Лаел Радд, керівник програми REMA.

Комерційні технології безпілотників швидко розвиваються, забезпечуючи економічно ефективні та надійні можливості для виконання різноманітних цивільних і військових місій. Оскільки малі літальні апарати відіграють все більш важливу військову роль на полі бою, REMA зробить неефективними електромагнітні контрзаходи противника, спрямовані на порушення зв'язку між оператором і безпілотником, щоб перервати місії і спричинити аварії.

"REMA зосереджена на створенні автономних рішень для максимального підвищення ефективності наявних комерційних і малих військових дронів на полі бою. Створюючи адаптер автономності, який працює з усіма комерційними дронами, незалежно від виробника, і розробляючи адаптовані до конкретної місії автономні модулі, які постійно оновлюються й легко завантажуються перед місією, ми прагнемо надати операторам безпілотників перевагу в швидкоплинних бойових операціях", – додав Радд.

18-місячна однофазна програма поділена на два технічні напрямки:

Інтерфейс адаптера автономності безпілотника. Контракти на розробку інтерфейсу адаптера автономності безпілотника були укладені з компаніями Anduril і RTX.

Програмне забезпечення автономності для конкретної місії. Контракти на розробку програмного забезпечення для автономності місій отримали компанії Leidos, Northrop Grumman і SoarTech.

REMA зможе визначати тип безпілотника при підключенні і застосовувати автономність для збільшення його можливостей.

Перший цикл розробки розпочався в грудні 2023 року. Очікується, що виконавці продемонструють повністю робоче рішення у березні 2024 року.