Першу станцію планують звести біля вугільної електростанції в Кеммерері, штат Вайомінг. В експлуатацію її хочуть ввести вже у 2030 році. Більшість початкових робіт на майданчику не будуть пов'язані з ядерною діяльністю, сказав Левеск, додаючи, що компанія просуває свій проєкт "досить агресивно".

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TerraPower, яка залучила 1 мільярд доларів від спонсорів, використовуватиме рідкий натрій, а не воду для охолодження своїх натрієвих реакторів, що зробить їх експлуатацію дешевшою. За підрахунками, заводи з натрієвими реакторами коштуватимуть вдвічі дешевше, ніж заводи з легководними реакторами.

Коли ви використовуєте рідкий натрій як теплоносій замість води, це змінює правила гри,

– сказав директор в інтерв'ю FT.

Білл Гейтс допоміг заснувати TerraPower у 2006 році і відтоді є її головою. Компанія заявляє, що її мета — забезпечити світ більш доступною, безпечною та екологічно чистою формою ядерної енергії.

Очікується, що її натрієвий реактор коштуватиме 4 мільярди доларів, причому близько половини вартості покриє Міністерство енергетики США. CRV і Khosla Ventures є одними з венчурних інвесторів компанії.



Комп'ютерний рендер атомної станції TerraPower / Фото TerraPower

У той час як російські та китайські державні компанії вже встигли запустити менші ядерні реактори, прогрес у розвитку подібних технологій у США в останні роки призупинився. Високі відсоткові ставки ускладнили для стартапів залучення фінансування, а вторгнення Росії в Україну і подальше виключення її з фінансових ринків ускладнило для компаній доступ до урану, необхідного для їхніх реакторів.

У грудні 2022 року TerraPower відклала запуск свого флагманського проєкту щонайменше на два роки, що Левеск пояснив війною в Україні, яка вплинула на постачання високопробного низькозбагаченого урану.

У жовтні минулого року TerraPower не потрапила до шорт-листа наступного раунду конкурсу уряду Великої Британії на будівництво малих атомних електростанцій. Сьогодні Rolls-Royce є одним з провідних претендентів зі своїми проєктами малих модульних реакторів (ММР) і вже отримав понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів державного фінансування у Великій Британії.