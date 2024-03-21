Первую станцию планируют возвести возле угольной электростанции в Кеммерере, штат Вайоминг. В эксплуатацию ее хотят ввести уже в 2030 году. Большинство начальных работ на площадке не будут связаны с ядерной деятельностью, сказал Левеск, добавляя, что компания продвигает свой проект "достаточно агрессивно".

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Детали

TerraPower, которая привлекла 1 миллиард долларов от спонсоров, будет использовать жидкий натрий, а не воду для охлаждения своих натриевых реакторов, что сделает их эксплуатацию дешевле. По подсчетам, заводы с натриевыми реакторами будут стоить вдвое дешевле, чем заводы с легководными реакторами.

Когда вы используете жидкий натрий в качестве теплоносителя вместо воды, это меняет правила игры,

– сказал директор в интервью FT.

Билл Гейтс помог основать TerraPower в 2006 году и с тех пор является ее председателем. Компания заявляет, что ее цель — обеспечить мир более доступной, безопасной и экологически чистой формой ядерной энергии.

Ожидается, что ее натриевый реактор будет стоить 4 миллиарда долларов, причем около половины стоимости покроет Министерство энергетики США. CRV и Khosla Ventures являются одними из венчурных инвесторов компании.



Компьютерный рендер атомной станции TerraPower / Фото TerraPower

В то время как российские и китайские государственные компании уже успели запустить меньшие ядерные реакторы, прогресс в развитии подобных технологий в США в последние годы приостановился. Высокие процентные ставки усложнили для стартапов привлечение финансирования, а вторжение России в Украину и последующее исключение ее из финансовых рынков усложнило для компаний доступ к урану, необходимого для их реакторов.

В декабре 2022 года TerraPower отложила запуск своего флагманского проекта минимум на два года, что Левеск объяснил войной в Украине, которая повлияла на поставки высокопробного низкообогащенного урана.

В октябре прошлого года TerraPower не попала в шорт-лист следующего раунда конкурса правительства Великобритании на строительство малых атомных электростанций. Сегодня Rolls-Royce является одним из ведущих претендентов со своими проектами малых модульных реакторов (ММР) и уже получил более 200 миллионов фунтов стерлингов государственного финансирования в Великобритании.