Гупта говорит, что звуковые волны, "окаменелые" на картах галактик во Вселенной, можно интерпретировать как признаки Большого взрыва, произошедшего на 13 миллиардов лет раньше, чем предполагают современные модели.

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Детали новой теории

Последний анализ ученого показывает, что колебания из древнейших моментов времени, сохранены в крупномасштабных космических структурах, поддерживают его утверждение.

Результаты исследования подтверждают нашу предыдущую работу о том, что возраст Вселенной составляет 26,7 миллиарда лет, и позволили нам обнаружить, что для существования Вселенной не нужна темная материя,

– говорит Гупта.

"В стандартной космологии считается, что ускоренное расширение Вселенной вызвано темной энергией, но на самом деле оно происходит из-за ослабления сил природы во время расширения, а не из-за темной энергии", – добавляет он.

Если отмотать назад современные модели ускоренного расширения, то пустота космоса перестала быть пустой примерно 13,7 миллиардов лет назад, когда каждая крошка материала во Вселенной была ограничена объемом, который сейчас можно было бы поместить в маленький карман.

Однако с развитием наших технологий ученые начали обнаруживать галактики, которые выглядят удивительно зрелыми и массивными как для недавно созданных. Проще говоря, в тот момент времени, когда мы их наблюдаем, их просто не должно существовать.

Это поставило астрономов перед дилеммой: либо существующие модели эволюции галактик и черных дыр нуждаются в изменениях, либо Вселенная на самом деле существует гораздо дольше, чем мы думаем.

Современные космологические модели делают обоснованное предположение, что определенные силы, которые управляют взаимодействием частиц, остаются неизменными на протяжении всего времени. Гупта ставит под сомнение конкретный пример такой "константы связи", спрашивая, как она может влиять на распространение пространства в течение чрезвычайно длительных периодов времени.

Предположение Гупты не совсем новое. Оно основывается на идее, которую ученые отвергли почти столетие назад. В конце 1920-х годов швейцарский физик Фриц Цвикки уже поднимал вопрос о том, не является ли покрасневший свет далеких объектов результатом потери энергии, как у марафонца, истощенного долгим путешествием через гигантский космос.

Его гипотеза "уставшего света" конкурировала с ныне общепринятой теорией, согласно которой красное смещение частоты света обусловлено кумулятивным расширением пространства, растягивающим световые волны, как пружину.

Последствия версии гипотезы "уставшего света" от Гупты – то, что называется ковариацией констант связи плюс уставший свет, или CCC+TL – повлияли бы на расширение Вселенной, покончив с таинственными толкающими силами темной энергии и переложив "вину" за ускорение растяжения пространства на изменения во взаимодействии между известными частицами.

Убедить всех

Чтобы заменить существующие модели на CCC+TL, Гупта должен убедить космологов, что его модель лучше объясняет то, что мы видим в целом. Его последняя статья пытается сделать это, используя CCC+TL для объяснения флуктуаций в распространении видимой материи в пространстве, вызванных звуковыми волнами в новорожденной Вселенной, и свечения древнего рассвета, известного как космический микроволновой фон.

Хотя его анализ показывает, что гибридная теория "уставшего света" может хорошо работать с определенными особенностями остаточного эха света и звука во Вселенной, она делает это только при условии, что мы также откажемся от идеи о существовании темной материи, которую мы до сих пор так и не нашли.

Конечно, отсутствие необходимости объяснять происхождение темной материи или темной энергии сделало бы физику немного проще в некоторых аспектах. Справится ли CCC+TL с задачей перевернуть космологию с ног на голову, будет зависеть от того, сможет ли она устранить больше проблем, чем создаст.