У Apple серйозні проблеми, адже Meta переманила одного з її ключових розробників ШІ

Компанія Meta продовжує активно залучати провідних спеціалістів з усієї сфери штучного інтелекту. Хоча в першу чергу вона зосередила увагу на OpenAI, від переманювання постраждала й Apple. Джерела пишуть про перехід її головного розробника ШІ-моделей, що може мати серйозні наслідки для екосистеми Apple Intelligence, котра й без того перебуває в не найкращому стані.

Тепер Meta нарощує ШІ-потенціал за рахунок Apple

Для Meta це ще один стратегічний крок у напрямку розвитку власного штучного інтелекту, де вона поки що не грає на рівних з такими конкурентами, як OpenAI, Google та Anthropic, хоча й досягла деяких успіхів зі своєю Llama. Компанія Марка Цукерберга залучила Руомінга Пана, який очолював команду Apple з розробки базових моделей ШІ. Ці моделі лежать в основі Apple Intelligence та інших функцій ШІ, що працюють безпосередньо на пристроях компанії, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Перехід Пана до Meta є частиною масштабної кампанії Цукерберга зі створення підрозділу суперінтелекту, куди вже увійшли перехоплені спеціалісти з Google DeepMind, OpenAI та інших лідерів галузі. Відомо, що конкуренти працюють над так званим AGI – загальним штучним інтелектом, який матиме людський рівень інтелекту й здібностей, а також буде універсальним у своїх функціях. Але у Meta немає напрацювань не лише в цьому напрямку, а й, судячи з усього, навіть у напрямку моделей глибокого мислення, які інші пропонують уже давно.

Пан має значний досвід у створенні компактних ШІ-моделей, які працюють ізольовано на пристроях, забезпечуючи швидкість та конфіденційність даних. Його експертиза може стати ключовою для Meta у розробці передових технологій, зокрема локальних моделей для роботи на розумних окулярах та гарнітурах віртуальної реальності, які випускає компанія Цукерберга.

Водночас його перехід викликає занепокоєння щодо майбутнього ШІ-ініціатив самої Apple, адже Apple Intelligence і без того зазнає критики за недостатню конкурентоспроможність порівняно з моделями інших брендів. Вони дрібні, малопотужні, не такі ефективні й розумні, але головне – не пропонують нічого проривного, унікального й дійсно корисного. Через це Apple розглядає можливість використання сторонніх ШІ-моделей для покращення роботи Siri, що свідчить про внутрішні проблеми з власними розробками. Деякі джерела припускають, що відхід Пана може бути лише початком хвилі звільнень у ШІ-підрозділі Apple, який переживає труднощі.

Враховуючи, що Meta нібито пропонує контракти на 100 мільйонів доларів, працівникам Apple буде дуже легко прийняти рішення: вони оберуть високу зарплату замість престижу роботи в "яблучній" компанії, яка впустила свій шанс і тепер борсається на окраїнах ринку ШІ, не справляючись навіть із базовими речами цілих два роки.

Нагадаємо, за останні тижні до Meta приєдналися кілька ключових дослідників сфери ШІ, зокрема Александр Ван з усією його компанією Scale AI. Його вважають чи не найкращим у цій сфері, буквально генієм, який диктує майбутнє всієї галузі. Тепер він очолює новий підрозділ Superintelligence Labs як головний директор зі штучного інтелекту в Meta. Цей підрозділ займатиметься розробкою передових моделей наступного покоління.