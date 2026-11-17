Meta тестує Direct – окремий застосунок для повідомлень Instagram
Meta тестує Direct – окремий застосунок для особистих і групових повідомлень Instagram. Він уже доступний у Туреччині та Таїланді й дозволяє листуватися навіть без облікового запису Instagram.
Компанія Meta представила Direct – самостійний застосунок, який переносить функції особистих повідомлень Instagram в окремий сервіс. Він орієнтований на користувачів, які використовують соціальну мережу переважно для листування, але не хочуть взаємодіяти з її основною стрічкою. Про це пише Techcrunch.
Meta запускає окремий застосунок для повідомлень Instagram
Наразі Direct тестують у Туреччині та Таїланді. Для реєстрації достатньо електронної пошти або номера телефону. Користувачі, які вже мають обліковий запис Instagram, можуть увійти за допомогою наявного логіна й пароля.
Листування між двома застосунками синхронізується. Це означає, що користувачі зможуть продовжувати наявні розмови в Direct без необхідності переносити історію повідомлень вручну. Meta не уточнила, коли новий застосунок може з'явитися в інших країнах і чи планує компанія повноцінний глобальний запуск.
Які функції матиме Direct
Direct зберігає основні можливості Instagram Direct, зокрема особисті та групові чати, реакції на повідомлення, голосові повідомлення й емодзі.
Водночас Meta додала кілька інструментів для персоналізації спілкування:
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Draw – можливість малювати та робити начерки безпосередньо в чаті.
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Notes – короткі текстові статуси, які відображаються у верхній частині повідомлень.
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Власні стікери – створення персоналізованих стікерів для листування.
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Аудіоефекти – звукові ефекти для відповідей.
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Теми чатів – можливість змінювати фонове оформлення розмов.
Окрему увагу Meta приділила контролю над контактами. Починати розмови або додавати користувача до групових чатів зможуть лише люди з його контактів або ті, з ким він уже має зв'язок. Небажані контакти можна блокувати, обмежувати, видаляти або надсилати на них скарги.
Як Meta захищатиме підлітків у Direct
У компанії заявляють, що використовуватимуть технологію визначення віку для виявлення потенційно небажаних взаємодій із неповнолітніми.
Батьки також матимуть доступ до інструментів нагляду. Вони зможуть переглядати, з ким листуються їхні діти-підлітки, керувати налаштуваннями безпеки та встановлювати щоденні обмеження часу використання застосунку. Для підлітків, які входять у Direct через наявний обліковий запис Instagram, діятимуть ті самі обмеження на повідомлення, що й у спеціальних підліткових облікових записах Instagram Teen Accounts.
Запуск Direct також може допомогти Meta утримати аудиторію, яка хоче користуватися повідомленнями, але не зацікавлена в інших функціях Instagram. Окремий застосунок дозволяє компанії залишати таких користувачів у власній екосистемі, навіть якщо вони перестають відкривати основний Instagram.