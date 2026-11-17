Компания Meta представила Direct – отдельное приложение, которое выделяет функции личных сообщений инстаграма в отдельный сервис. Оно ориентировано на пользователей, которые используют социальную сеть преимущественно для переписки, но не хотят взаимодействовать с ее основной лентой. Об этом пишет Techcrunch.

Adv

Meta запускает отдельное приложение для сообщений инстаграма

В настоящее время Direct тестируется в Турции и Таиланде. Для регистрации достаточно электронной почты или номера телефона. Пользователи, у которых уже есть аккаунт в инстаграме, могут войти с помощью имеющегося логина и пароля.

Переписка между двумя приложениями синхронизируется. Это означает, что пользователи смогут продолжать существующие разговоры в Direct без необходимости переносить историю сообщений вручную. Meta не уточнила, когда новое приложение может появиться в других странах и планирует ли компания полноценный глобальный запуск.

Какие функции будет иметь Direct

Direct сохраняет основные возможности Instagram Direct, в частности личные и групповые чаты, реакции на сообщения, голосовые сообщения и эмодзи.

Реклама

В то же время Meta добавила несколько инструментов для персонализации общения:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Draw – возможность рисовать и делать наброски прямо в чате.

Notes – короткие текстовые статусы, которые отображаются в верхней части сообщений.

Собственные стикеры – создание персонализированных стикеров для переписки.

Аудиоэффекты – звуковые эффекты для ответов.

Темы чатов – возможность менять фоновое оформление разговоров.

Особое внимание Meta уделила контролю над контактами. Начинать разговоры или добавлять пользователя в групповые чаты смогут только люди из его контактов или те, с кем он уже связан. Нежелательные контакты можно блокировать, ограничивать, удалять или отправлять на них жалобы.

Как Meta будет защищать подростков в Direct

В компании заявляют, что будут использовать технологию определения возраста для выявления потенциально нежелательных взаимодействий с несовершеннолетними.

Родители также получат доступ к инструментам контроля. Они смогут просматривать, с кем переписываются их дети-подростки, управлять настройками безопасности и устанавливать ежедневные ограничения на время использования приложения. Для подростков, которые входят в Direct через существующую учетную запись Instagram, будут действовать те же ограничения на сообщения, что и в специальных подростковых учетных записях Instagram Teen Accounts.

Запуск Direct также может помочь Meta удержать аудиторию, которая хочет пользоваться сообщениями, но не заинтересована в других функциях инстаграма. Отдельное приложение позволяет компании удерживать таких пользователей в своей экосистеме, даже если они перестают открывать основной инстаграм.