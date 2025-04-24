Пішла епоха: Meta запускає рекламу в Threads для всіх

Не секрет, що соцмережі Meta, такі як Instagram і Facebook, перевантажені рекламою настільки, що часом вони здаються сервісами для рекламних оголошень з рідкісною появою звичайних публікацій, а не навпаки. Тож можна уявити, яким приємним було здивування перших користувачів Threads, коли після його запуску виявилось, що реклами там немає.

Компанія стверджувала, що пройдуть роки, перш ніж вона почне впроваджувати рекламу, але порушила свою обіцянку – перші розмови про тестування оголошень з'явилися ще до першої річниці соцмережі. Як тепер пишуть деякі ЗМІ, випробування завершились і реклама починає розгортатися по всьому світу для всіх користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Реклама в Threads

Як зазначається в оголошенні самої компанії, Meta відкрила двері для реклами в Threads для всіх глобальних рекламодавців. Цей крок дозволяє їм охопити величезну базу користувачів платформи, яка на цей момент складає 320 мільйонів людей. Це не рівень Instagram чи Facebook, проте все одно значна аудиторія.

За словами Мета, глобальні рекламодавці матимуть доступ до спеціального фільтра, який дозволить їм "контролювати рівень чутливості контенту, поруч з яким з'являється реклама в стрічці".

Існує три типи фільтрів: Розширений, Помірний та Обмежений.

"Розширений" фільтр пропонує максимальне охоплення, оскільки оголошення показуються поруч із контентом, який відповідає політиці монетизації контенту Meta.

Фільтр "Помірний" обмежує охоплення контенту, виключаючи дуже чутливий контент.

Фільтр "Обмежений" йде ще далі, виключаючи конфіденційний контент, тим самим ще більше зменшуючи охоплення.

Розміщення реклами в каналі Threads буде ввімкнено за замовчуванням для всіх нових рекламних кампаній, які використовують Meta's Advantage+ або Manual Placements у рекламному кабінеті. Однак рекламодавці останнього плану матимуть можливість відмовитися від автоматичного портування їхніх оголошень у Threads, а також зможуть вручну розміщувати їх конкретно в Threads.

На етапі тестування реклама в Threads з'являлася у стрічці у вигляді зображень. Поки що незрозуміло, чи дозволить Meta також розміщувати відеорекламу.

Наразі реклама доступна на обраних ринках, з планами поступового розширення на більшу кількість регіонів. Компанія не уточнила, про які саме ринки йдеться. Раніше компанія тестувала рекламу в США та Японії.