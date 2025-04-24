Компания утверждала, что пройдут годы, прежде чем она начнет внедрять рекламу, но нарушила свое обещание – первые разговоры о тестировании объявлений появились еще до первой годовщины соцсети. Как теперь пишут некоторые СМИ, испытания завершились и реклама начинает разворачиваться по всему миру для всех пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Реклама в Threads

Как отмечается в объявлении самой компании, Meta открыла двери для рекламы в Threads для всех глобальных рекламодателей. Этот шаг позволяет им охватить огромную базу пользователей платформы, которая на данный момент составляет 320 миллионов человек. Это не уровень Instagram или Facebook, однако все равно значительная аудитория.

По словам Мета, глобальные рекламодатели будут иметь доступ к специальному фильтру, который позволит им "контролировать уровень чувствительности контента, рядом с которым появляется реклама в ленте".

Существует три типа фильтров: Расширенный, Умеренный и Ограниченный.

"Расширенный" фильтр предлагает максимальный охват, поскольку объявления показываются рядом с контентом, который соответствует политике монетизации контента Meta.

Фильтр "Умеренный" ограничивает охват контента, исключая очень чувствительный контент.

Фильтр "Ограниченный" идет еще дальше, исключая конфиденциальный контент, тем самым еще больше уменьшая охват.

Размещение рекламы в канале Threads будет включено по умолчанию для всех новых рекламных кампаний, которые используют Meta's Advantage+ или Manual Placements в рекламном кабинете. Однако рекламодатели последнего плана будут иметь возможность отказаться от автоматического портирования их объявлений в Threads, а также смогут вручную размещать их конкретно в Threads.

На этапе тестирования реклама в Threads появлялась в ленте в виде изображений. Пока непонятно, позволит ли Meta также размещать видеорекламу.

Сейчас реклама доступна на избранных рынках, с планами постепенного расширения на большее количество регионов. Компания не уточнила, о каких именно рынках идет речь. Ранее компания тестировала рекламу в США и Японии.