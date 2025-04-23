Как это будет работать

Компания Meta совершенствует механизмы защиты подростков в Instagram. Теперь она применяет искусственный интеллект для выявления несовершеннолетних, которые пытаются обойти возрастные ограничения, ложно указывая свой год рождения. Если платформа заподозрит, что учетная запись принадлежит подростку, даже если указан возраст взрослого, он автоматически переводится в так называемый подростковый аккаунт – со встроенной защитой и ограниченным доступом, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Новый тип аккаунтов был введен в прошлом году и с тех пор Meta расширила их действие на Facebook и Messenger. В таких профилях автоматически активируются настройки, которые ограничивают круг контактов подростка, контент, к которому он имеет доступ, и возможность редактирования этих настроек без разрешения родителей. Чтобы изменить ограничения, подросткам до 16 лет требуется согласие родителей или опекунов.

ИИ уже давно не новинка для Instagram – соцсеть использует его для определения возраста некоторое время. Однако теперь эта технология стала инструментом более активного контроля. Например, она анализирует публикации, поздравления с днем рождения или сообщения от других пользователей, чтобы выявить вероятных подростков. Все параметры, которые анализируются при проверке, неизвестны. Вероятно, система также реагирует на интересы пользователя. Проще говоря, если вы интересуетесь детским сериалом, игрушками или другими характерными для определенного возраста вещами, то вы, скорее всего, подросток.

Если система ошибается, пользователь может вручную скорректировать свои настройки.

Meta отмечает, что эта инициатива отвечает на растущее беспокойство общества, родителей и самих подростков относительно вредного влияния социальных сетей. Согласно опросу Pew Research, даже молодые пользователи все чаще осознают негативное влияние чрезмерного пользования соцсетями на их психическое здоровье. Подростковые аккаунты призваны дать родителям возможность следить за тем, как дети проводят время онлайн, и контролировать, какой контент они потребляют.

Компания также начнет информировать родителей о важности правдивого возраста в учетных записях детей. Один из самых простых способов обеспечить защиту – проверить, правильно ли указана дата рождения в профиле.

Сегодня, по словам Meta, более 54 миллионов подростков по всему миру уже пользуются такими аккаунтами, и 97% пользователей в возрасте от 13 до 15 лет остаются в этих защищенных средах, где они могут взаимодействовать только с определенной аудиторией.