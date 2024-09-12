Meta зізналася, що збирала всі ваші публікації у Facebook та Instagram з 2007 року: для чого

Meta визнала, що збирала всі публічні пости з Facebook та Instagram, зроблені з 2007 року, щоб навчити свою генеративну модель штучного інтелекту. Хоча цю заяву було зроблено під час публічного розслідування в Австралії і вона стосувалася лише австралійців, можна сміливо поширювати її на всі інші країни, аде малоймовірно, що корпорація обмежилась лише однією.

Meta використовує пости користувачів для навчання ШІ

Раніше компанія заявляла, що планує використовувати публікації та фотографії для навчання своїх систем штучного інтелекту, але вона ніколи не погоджувалася, що вже робить це протягом багатьох років.

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Ще в червні генеральний директор Марк Цукерберг розкрив плани щодо цього, подаючи це як нову ініціативу. Тоді ця заява викликала серйозне занепокоєння, зокрема й тому, що директор сказав, начебто компанія має більше даних користувачів, ніж було використано для навчання ChatGPT.

План компанії використовувати пости та коментарі у Facebook та Instagram для навчання конкуруючого чат-бота викликає занепокоєння у плані конфіденційності, так і щодо ймовірної його токсичності.

За законом компанія була зобов'язана пропонувати відмову від участі у програмі у ЄС та Великій Британії, хоча навіть там законність відмови від участі у програмі перебуває на стадії обговорення. У США, Австралії чи деінде такої можливості не передбачено.

Тепер Meta визнає, що це почалось у 2007 році

Австралійське розслідування практики конфіденційності Meta призвело до того, що компанія визнала, що вона окремо зберігала публічні пости (судячи з усього, на випадок, якщо їх колись зроблять приватними), фотографії та коментарі з Facebook та Instagram протягом останніх 17 років. Глобальна директорка Meta з питань конфіденційності Мелінда Клейбо спочатку заперечувала це.

Сенатор-лейборист Тоні Шелдон запитав, чи використовувала компанія Meta австралійські пости ще з 2007 року для наповнення своїх ШІ-продуктів, на що пані Клейбо відповіла: "Ми цього не робили". Але коли на неї наполегливо натиснули, вона визнала, що це правда лише щодо публічних постів. Вельми цікаво, що б іще вона сказала, якби допит зайшов далі.

Найцікавіше, що компанія не відсіювала акаунти тих, кому не виповнилося 18 років, і погодилася з тим, що зібрані дані включають фотографії дітей, розміщені батьками на власних сторінках.

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ШІ від Meta