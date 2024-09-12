Meta призналась, что собирала все ваши публикации в Facebook и Instagram с 2007 года: для чего

Meta признала, что собирала все публичные посты из Facebook и Instagram, сделанные с 2007 года, чтобы научить свою генеративную модель искусственного интеллекта. Хотя это заявление было сделано во время публичного расследования в Австралии и касалось только австралийцев, можно смело распространять его на все другие страны, но маловероятно, что корпорация ограничилась только одной.

Meta использует посты пользователей для обучения ИИ

Ранее компания заявляла, что планирует использовать публикации и фотографии для обучения своих систем искусственного интеллекта, но она никогда не соглашалась, что уже делает это в течение многих лет.

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Еще в июне генеральный директор Марк Цукерберг раскрыл планы по этому, подавая это как новую инициативу. Тогда это заявление вызвало серьезное беспокойство, в том числе и потому, что директор сказал, вроде компания имеет больше данных пользователей, чем было использовано для обучения ChatGPT.

План компании использовать посты и комментарии в Facebook и Instagram для обучения конкурирующего чат-бота вызывает беспокойство в плане конфиденциальности, так и по вероятной его токсичности.

По закону компания была обязана предлагать отказ от участия в программе в ЕС и Великобритании, хотя даже там законность отказа от участия в программе находится на стадии обсуждения. В США, Австралии или где-то еще такой возможности не предусмотрено.

Теперь Meta признает, что это началось в 2007 году

Австралийское расследование практики конфиденциальности Meta привело к тому, что компания признала, что она отдельно хранила публичные посты (судя по всему, на случай, если их когда-то сделают частными), фотографии и комментарии с Facebook и Instagram в течение последних 17 лет. Глобальный директор Meta по вопросам конфиденциальности Мелинда Клейбо сначала отрицала это.

Сенатор-лейборист Тони Шелдон спросил, использовала ли компания Meta австралийские посты еще с 2007 года для наполнения своих ИИ-продуктов, на что госпожа Клейбо ответила: "Мы этого не делали". Но когда на нее настойчиво нажали, она признала, что это правда только в отношении публичных постов. Весьма интересно, что бы еще она сказала, если бы допрос зашел дальше.

Самое интересное, что компания не отсеивала аккаунты тех, кому не исполнилось 18 лет, и согласилась с тем, что собранные данные включают фотографии детей, размещенные родителями на собственных страницах.

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