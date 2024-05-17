Деталі

Європейська комісія розпочала офіційний розгляд, щоб визначити, чи порушив власник Facebook та Instagram Закон про цифрові послуги (DSA), сприяючи залежності дітей від соціальних мереж і не забезпечуючи їм високий рівень безпеки та конфіденційності.

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Розслідування Комісії, зокрема, вивчатиме, чи належним чином Meta оцінює ризики, пов'язані з інтерфейсами своїх платформ, і чи вживає відповідних заходів для їхнього усунення. Комісія занепокоєна тим, що дизайн застосунків може "використовувати слабкості та недосвідченість неповнолітніх", викликати залежну поведінку й посилювати так званий ефект "кролячої нори" (коли алгоритми бачать, що користувач вподобав якийсь тип контенту і починають пропонувати все більше аналогічного, затягуючи його в нескінченне гортання стрічки, оскільки людина не може відірватися).

Також буде досліджено, чи вживає Meta необхідних заходів для запобігання доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, чи має ефективні інструменти перевірки віку, а також чи мають неповнолітні прості та надійні інструменти захисту приватності, такі як налаштування за замовчуванням.

DSA встановлює стандарти для дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем (з 45 мільйонами або більше користувачів щомісяця в ЄС), таких як Meta. Зобов'язання визначених компаній включають прозорість рішень щодо реклами та модерації контенту, обмін даними з Комісією та вивчення ризиків, які створюють їхні системи в таких сферах, як гендерно зумовлене насильство, психічне здоров'я та захист неповнолітніх.

У відповідь на офіційний розгляд компанія Meta вказала на такі функції, як налаштування батьківського нагляду, тихий режим і автоматичне обмеження контенту для підлітків.

Ми хочемо, щоб молоді люди мали безпечний, відповідний їхньому віку досвід роботи в інтернеті, й витратили десять років на розробку понад 50 інструментів і політик, покликаних їх захистити. Це виклик, з яким стикається вся індустрія, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися деталями нашої роботи з Європейською комісією,

– сказав представник Meta.

Сервіси Meta давно звинувачують у тому, що вони навмисно сконструйовані так, щоб викликати залежність. Ба більше, згідно з давнім витоком інформації, коли колишня працівниця злила секретні документи компанії в пресу та правоохоронні органи, компанія знає про багато з цих ризиків, але закриває на них очі.

Корпорація раніше також отримувала звинувачення в тому, що її алгоритм пропонує контент, що містить сексуальну експлуатацію дітей, просуває психологічно шкідливий контент, наприклад, пропаганду розладів харчової поведінки та дисморфії тіла, а також є осередком дезінформації для людей різного віку.