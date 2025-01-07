Meta кардинально міняє модерацію соцмереж, відключає перевірку фактів і вводить нотатки спільнот

Meta оголосила про значні зміни у політиці модерації контенту на платформах Facebook, Instagram та Threads. Замість перевірок сторонніми фактчекерами компанія запроваджує нову програму Community Notes.

Марк Цукерберг не приховує у своєму зверненні, що компанія надихалася аналогічним інструментом на платформі X (колишній Twitter), повідомляє 24 Канал.

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Community Notes замість сторонніх фактчекерів

Програма Community Notes, за словами нового керівника політики Meta Джоела Каплана, покликана забезпечити користувачів додатковим контекстом щодо потенційно оманливих постів. Замість повноекранних попереджень нова функція буде пропонувати невеликий ярлик, який вказуватиме на наявність додаткової інформації.

Meta пояснює, що програма вимагатиме узгодження інформації між людьми з різними поглядами, щоб уникнути упередженості. Спочатку функція буде доступна у США і запрацює протягом найближчих місяців.

Менше обмежень і новий підхід до політичного контенту

Meta також оголосила про скасування низки чинних обмежень щодо тем, таких як імміграція та гендерна ідентичність. Крім того, компанія поступово повертатиме політичний контент у стрічки користувачів, пропонуючи більш персоналізований підхід до його показу.

Автоматизовані системи модерації Meta залишаються, але їхній фокус тепер буде спрямований на серйозні порушення політики, зокрема тероризм, експлуатацію дітей, наркотики та шахрайство. Менш серйозні порушення мають бути виявлені та повідомлені самими користувачами, перш ніж компанія вживатиме заходів.

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Як Meta пояснює свої рішення

За словами глави Meta, ці зміни спрямовані на те, щоб повернутися до зобов’язання підтримувати свободу слова. Для Meta це означає уважно стежити за впливом відповідних політик на здатність людей висловлювати свою думку та змінювати підхід, якщо ми бачимо, що помиляємося."