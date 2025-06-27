Палаючий метеор вагою понад тонну вибухнув в небі США, а уламки пробили житловий будинок

У четвер, 26 червня 2025 року, метеор діаметром близько метра та вагою понад тонну увійшов в атмосферу Землі на швидкості приблизно 50 000 км/год. Жителі кількох штатів США, зокрема Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни та Теннессі, повідомили про спостереження "яскравої вогняної кулі", що пролетіла над їхніми головами.

Падіння метеорита спричинило акустичний удар, який багато хто спочатку сприйняв за землетрус. Уламки космічного тіла пошкодили щонайменше один житловий будинок у окрузі Генрі, штат Джорджія інформує 24 Канал.

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Деталі падіння метеора

За даними NASA, метеор з’явився на висоті близько 77 кілометрів над Оксфордом, штат Джорджія, рухався у південно-західному напрямку та розпався на уламки на висоті приблизно 43 кілометри над Вест-Форестом, штат Джорджія. Руйнування космічного об’єкта вивільнило енергію, еквівалентну вибуху 20 тонн тротилу.

Цей потужний енергетичний сплеск активував геостаціонарні датчики блискавок (GLM) на борту супутників GOES Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Падіння метеорита в США – дивіться відео:

Астрофізики описують такий надзвичайно яскравий метеор як "вогняну кулю" (fireball), яка розпадається з вибухом при вході в атмосферу. Хоча щороку по всьому світу фіксуються десятки подібних вогняних куль, зазвичай їх неможливо побачити вдень. Геологічна служба США (USGS) підтвердила відсутність сейсмічної активності, пояснивши поштовхи виключно атмосферною ударною хвилею.

Експерти також уточнили, що падіння цього метеорита не має жодного зв’язку з поточним метеорним потоком Червневі Боотіди, який триває в цей період. Металевий склад метеорита, про що свідчить його яскравий бірюзовий колір і помаранчевий хвіст під час горіння, вказує на його астероїдне походження.

Наслідки для жителів Джорджії

Тим часом управління з надзвичайних ситуацій в окрузі Генрі, штат Джорджія, розслідує повідомлення про "камінь", який пробив дах будинку, пройшов крізь стелю та застряг у підлозі. Експерти підтверджують можливість того, що деякі уламки метеорита могли досягти поверхні Землі. Жителям рекомендують повідомляти про будь-які підозрілі фрагменти метеорита та уникати контакту з ними через потенційну небезпеку.

Ця подія стала рідкісним випадком, коли падіння метеорита призвело до фізичних пошкоджень майна. Хоча більшість метеорів згорають в атмосфері, не досягаючи землі, цей випадок нагадує про те, що космічні об’єкти можуть становити реальну загрозу, якщо їхній розмір і склад дозволяють пройти через атмосферу.