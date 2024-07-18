Над Статуєю Свободи згорів метеор, викликаючи гуркіт і тремтіння по всьому Нью-Йорку

Служба спостереження за метеоритами NASA підтвердила, що гучні звуки, які налякали жителів американського Нью-Йорка у вівторок, 16 липня, були викликані метеором, що згорів у небі над містом.

Що сталося

Згідно з "дуже приблизним визначенням траєкторії метеора", як описав його метеорологічний департамент, "вогняна куля при денному світлі" вперше була помічена приблизно в 78 кілометрах над гаванню Нью-Йорка, а потім згоріла прямо над Статуєю Свободи, розпавшись лише в 46 кілометрах над знаменитою пам'яткою.

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Місцеві ЗМІ повідомляють про спостереження вогняної кулі, а також про вибухи й поштовхи між 10 ранку і полуднем за східним світловим часом,

– написали потім у NASA Meteor Watch, додавши, що всі їхні висновки базуються на кількох свідченнях очевидців, оскільки "наразі немає жодних даних з камер чи супутників, які б дозволили уточнити" інформацію.

У той час як деякі люди бачили вогняну кулю на власні очі, інші чули лише гуркіт – наприклад, у сусідньому штаті Нью-Джерсі. Високі температури у вівторок вранці могли сприяти тому, що звук від вибуху в небі поширився далі, ніж очікувалося, кажуть метеорологи. Звукові хвилі рухаються в теплому повітрі швидше, ніж у холодному, тому що молекули повітря при вищих температурах мають більше енергії і швидше вібрують.

Агентство додало, що жоден уламок, наскільки відомо, не долетів до землі, оскільки космічний гість повністю згорів у атмосфері, а будь-який додатковий гуркіт у будівлях міг бути результатом "військової активності поблизу в той час, коли пролетів метеор". За збігом обставин, у цей момент у Нью-Джерсі проводилися якісь "військові дії", але ЗМІ не надають конкретики з цього приводу.

Наразі в мережі можна знайти два відеозаписи, зроблені за межами Нью-Йорка: відео

Ситуація, безумовно налякала мешканців міста, які не могли бути попереджені про інцидент. Хоча NASA й відстежує те, що відбувається в космосі, все ж це здебільшого стосується великих астероїдів, які можуть становити небезпеку для землян. Але такі маленькі камені, як той, що створив цю вогняну кулю, мають дуже незначні розміри й здебільшого взагалі не помічаються вченими, поки не згорять в атмосфері. Вони вкрай рідко долітають до поверхні планети, а тому вчені майже не приділяють їм уваги.

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За приблизними оцінками, розмір метеора становив усього 30 сантиметрів у діаметрі, повідомив Вільям Кук, керівник програми NASA з вивчення метеорологічного середовища. За його словами, він перетворився на вогняну кулю через тепло, яке генерує його висока швидкість, додавши, що "ви очікуєте побачити метеори вночі, але не вдень", тому це вельми рідкісна подія.