Microsoft оголосила про інтеграцію підписки Copilot Pro в пакет Office. Користувачі отримають новий тариф Microsoft 365 Premium із вбудованим чат-ботом, генерацією зображень та іншими ШІ-можливостями.

Найбільший виробник програмного забезпечення у світі повідомив про запуск нового рівня підписки Microsoft 365 Premium. Він коштуватиме 19,99 долара на місяць – на один цент дешевше, ніж ChatGPT Plus та Copilot Pro, який незабаром зникне з продажу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Microsoft.

Дивіться також У жовтні Microsoft припиняє підтримку Windows 10: як до цього підготуватися

Що змінюється для користувачів Microsoft 365?

До тарифу увійдуть усі стандартні застосунки пакета Office – Word, Excel, Outlook – а також інтегрований чат-бот, ШІ-асистент для досліджень і розширені можливості зі створення зображень.

Користувачі Copilot Pro, які зараз користуються версіями для смартфонів та браузерів, поступово будуть переведені на новий пакет. Про це заявив Юсуф Мехді, керівник споживчого маркетингу Microsoft.

Як повідомляє Bloomberg, партнерство з OpenAI дозволило Microsoft швидко впровадити штучний інтелект у свої продукти. Водночас компанії дедалі частіше конкурують за аудиторію: ChatGPT залишається лідером серед окремих користувачів, тоді як Microsoft традиційно сильна на корпоративному ринку.

Раніше Microsoft додала ШІ-можливості до Office у січні, піднявши ціну підписки, але користувачі стикалися з обмеженнями на генерацію чи редагування зображень. Тепер у Premium-версії ці ліміти знято, і власники підписки зможуть переносити Copilot у робоче середовище – наприклад, редагувати документи чи впорядковувати пошту навіть без корпоративної ліцензії.

Мехді зазначив, що майже 90 мільйонів людей уже мають індивідуальну підписку Microsoft 365. Водночас компанія не розкрила, скільки користувачів платили окремо за Copilot Pro.

Базові тарифи Microsoft 365 залишаються без змін: 10 доларів на місяць для індивідуальних користувачів та 13 доларів для сімейної підписки. Бізнес-версії пакета ця зміна не зачепить.

Коли Microsoft завершить підтримку Windows 10?

Підтримка популярної операційної системи Windows 10 офіційно завершиться 14 жовтня 2025 року. Ця подія стане вирішальною для мільйонів користувачів по всьому світу, оскільки після цієї дати комп'ютери під управлінням Windows 10 перестануть отримувати оновлення безпеки, виправлення помилок та технічну підтримку від Microsoft.

Основною рекомендацією від Microsoft є оновлення до Windows 11. Це оновлення є безплатним для всіх користувачів, які раніше придбали ліцензію на Windows 10 чи більш ранню версію ОС.

