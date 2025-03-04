Microsoft анонсувала Dragon Copilot, новий ШІ з дуже конкретним і корисним призначенням

Учора Microsoft анонсувала нову систему штучного інтелекту під назвою Dragon Copilot. Цей помічник поєднує в собі можливості моделей Dragon Medical One (DMO) і DAX Copilot (DAX). Разом вони повинні стати надзвичайно корисним асистентом для лікарів.

Головне призначення Dragon Copilot

Ось пояснення обох складників фінальної моделі. Dragon Medical One – це асистент для клінічного документування, який може записувати все, що говорить лікар. Система володіє розширеним розпізнаванням акцентів, що допомагає їй виділяти кожен окремий голос серед звукового потоку. Вона також не вимагає підготовки голосового профілю. DAX Copilot – це генеративний інструмент для створення медичних нотаток на основі штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft.

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Dragon Copilot тепер поєднує в собі можливості обох сервісів, дозволяючи лікарям та іншим постачальникам медичних послуг створювати багатомовні примітки, автоматизовані завдання, багатомовну підтримку, персоналізований стиль і форматування, можливості диктування природною мовою, мовні нотатки, редагування, кастомізовані тексти, шаблони, підказки штучного інтелекту та багато іншого. Як каже сама Microsoft, Dragon Copilot – це новий помічник зі штучним інтелектом для клінічного робочого процесу та документообігу.

Dragon Copilot також дозволить лікарям здійснювати загальний пошук медичної інформації та отримувати доступ до перевірених джерел. Вони також можуть без особливих зусиль автоматизувати прості завдання, як-от створення нотаток і резюме з існуючих клінічних даних, листів з направленнями та підсумків після візитів пацієнтів. Він навіть інтегрується з електронними медичними картами для безперешкодного доступу до інформації про пацієнтів.

Зрозуміло, що наразі він налаштований на роботу з американськими медичними системами, але згодом розширить діапазон іншими країнами. Це означає, що його можна адаптувати й для українських лікарень.

Джо Петро, корпоративний віцепрезидент Microsoft з продуктів для здоров'я та життя, прокоментував запуск Dragon Copilot наступним чином:

"У корпорації Microsoft ми давно віримо, що штучний інтелект має неймовірний потенціал, щоб звільнити лікарів від значної частини адміністративного тягаря в охороні здоров'я і дати їм змогу перефокусуватися на турботу про пацієнтів. Запускаючи наш новий Dragon Copilot, ми виводимо на ринок першу уніфіковану систему голосового штучного інтелекту, спираючись на багаторічний досвід, який постійно підвищує якість роботи лікарів і покращує клінічні та фінансові результати для медичних організацій та пацієнтів, яких вони обслуговують".

Dragon Copilot буде доступний на всіх платформах: програма для комп'ютера, додаток для смартфона, браузерна версія. Також він буде вбудований у підтримувані електронні системи охорони здоров'я.

У травні Dragon Copilot буде доступний у США та Канаді. Згодом він з'явиться у Великій Британії, Німеччині, Франції та Нідерландах. Про доступність в інших країнах поки що нічого не говорять.