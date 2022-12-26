Для Windows 11 готують новий "Файловий провідник" та "Блокнот" із вкладками

Microsoft продовжує експеримент із Windows 11, поки, за чутками, триває активна розробка наступної версії операційної системи. В одному з наступних оновлень нас можуть очікувати зміни в програмах "Файловий провідник" і "Блокнот".

Новий "Файловий провідник", призначений для перегляду папок та файлів на вашому комп'ютері, більше не буде так довго перезапускатися при збоях, а елементи, на зразок панелі завдань чи робочого столу, надалі не зникатимуть. Це дозволить прискорити роботу системи та зробити її стабільнішою. Для цього розробники кардинально змінять логіку роботи програми.

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Як зміниться "Файловий провідник"

У сьогоднішній версії він інтегрований у систему і сильно пов'язаний з нею. Якщо через "Диспетчер завдань" закрити процес explorer.exe, то зникне робочий стіл із ярликами, шпалери, панель завдань та інше.

Microsoft хоче прибрати ці компоненти з "Провідника" так, щоб зробити їх окремими елементами, хоча поки що неясно, як це буде реалізовано. Однак перші кроки вже зроблено. У тестових версіях Windows 11 з'явилася можливість окремо запускати утиліту ShellAppRuntime.exe, яка відповідає за роботу панелі завдань, робочого столу та інших компонентів інтерфейсу окремо від "Провідника". Якщо цей процес завершити, інтерфейс Windows пропаде з екрана, але "Провідник" і процес explorer.exe все ще буде запущено.

Поки що ця можливість є тільки в учасників програми бета-тестування Windows Insider. Коли новинка з'явиться в стабільній версії, не повідомляється.

Новий "Блокнот"

Змін зазнає ще одна стандартна програма Windows – "Блокнот". У ній, судячи з усього, з'являться вкладки, на зразок таких у браузері. До речі, раніше цього року вкладки з'явились і в "Провіднику" Windows 11.

Інформація про ймовірне оновлення прийшла від одного з менеджерів компанії. Він опублікував твіт, де було видно програму з двома відкритими вкладками. Повідомлення було видалене вже через кілька хвилин, але воно встигло розійтися мережею.



"Блокнот" із вкладками / Фото Windows Latest

Цікаво, що на скриншоті видно повідомлення "Конфіденційно. Не обговорюйте функції, і не робіть знімки екрана". Це означає, що функцію вже тестують, але на ранньому етапі. Для інсайдерів вона може з'явитись у 2023 році.