Новый "Проводник", предназначенный для просмотра папок и файлов на вашем компьютере, больше не будет так долго перезапускаться при сбоях, а элементы, вроде панели задач или рабочего стола, не будут исчезать. Это позволит ускорить работу системы и сделать ее более стабильной. Для этого разработчики кардинально изменят логику работы программы.

Интересно Microsoft, вероятно, показала прототип нового дизайна Windows

Как изменится "Проводник"

В сегодняшней версии он встроен в систему и сильно связан с ней. Если через "Диспетчер задач" закрыть процесс explorer.exe, исчезнет рабочий стол с ярлыками, обои, панель задач и прочее.

Microsoft хочет убрать эти компоненты из "Проводника" так, чтобы сделать их отдельными элементами, хотя пока неясно, как это будет реализовано. Однако первые шаги уже сделаны. В тестовых версиях Windows 11 появилась возможность отдельно запускать утилиту ShellAppRuntime.exe, отвечающую за работу панели задач, рабочего стола и других компонентов интерфейса отдельно от "Проводника". Если этот процесс завершить, интерфейс Windows пропадет с экрана, но "Проводник" и процесс explorer.exe все еще будут запущены.

Пока эта возможность есть только у участников программы бета-тестирования Windows Insider. Когда новинка появится в стабильной версии, не сообщается.

Новый "Блокнот"

Изменение претерпевает еще одна стандартная программа Windows – "Блокнот". В ней, судя по всему, появятся вкладки, вроде таковых в браузере. Кстати, ранее в этом году вкладки появились и в "Проводнике" Windows 11.

Информация о возможном обновлении пришла от одного из менеджеров компании. Он опубликовал твит, где была видна программа с двумя открытыми вкладками. Сообщение было удалено уже через несколько минут, но оно успело разойтись по сети.



"Блокнот" с вкладками / Фото Windows Latest

Интересно, что на скриншоте видно сообщение "Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте снимки экрана". Это означает, что функция уже тестируется, но на раннем этапе. Для инсайдеров она может появиться в 2023 году.