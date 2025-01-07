Microsoft дурить людей, щоб ті користувалися її пошуковою системою Bing

Microsoft чудово знає, що її пошукова система Bing абсолютно жахлива. Вона сама це визнала не так давно, заявивши, що її алгоритми не оновлювалися практично з часів запуску. І хоча переваги Google тут очевидні, компанія все одно намагається спонукати людей користуватися сервісом Bing, удаючись до різних мотиваційних заходів і хитрощів. Чергові такі хитрощі щойно викрили.

Що робить Microsoft

Згідно з дописами, які зараз можна знайти в мережі, Microsoft за допомогою обману намагається зробити так, щоб люди не користувалися сервісами конкурентів. При спробі перейти на сторінку Google через пошук у Bing, користувачів спрямовують на фактично фейкову сторінку Google Пошуку, яка насправді є сторінкою Bing, але з переробленим дизайном. Саме так, компанія створила щось на кшталт фішингового сайту, який імітує зовнішній вигляд Google, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

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Користувачі Windows уже багато чого бачили — від агресивної реклами на сервісах конкурентів до банерів, схожих на шкідливе програмне забезпечення. Але це буквально перевершує все, що Microsoft досі робила.

Хтось неуважний чи недосвідчений у користуванні інтернетом не помітить обману. Але насправді розпізнати його можна. Коли Bing відкриває нібито сторінку Google з її центральною ілюстрацією та пошуковим рядком, сторінка трохи прокручується вниз, щоб приховати типовий заголовок Microsoft Bing з логотипом, стандартний пошуковий рядок і такі вкладки, як Copilot, Зображення, Відео, Карти та інше. Але й навіть так дещо видає фальшивку: ліворуч зверху можна побачити напис "Розроблено Microsoft", а праворуч розташовується нетиповий для Google елемент – замість крапочок і круглого аватара там три лінії спадного меню.

Традиційні результати пошуку все ще залишаються, але вони розташовані набагато нижче від вашого зору, під пошуковим рядком у стилі Google.

Таким чином, вводячи що-небудь у цей пошуковий рядок, користувач насправді шукає за допомогою Bing.

Microsoft також намагається зацікавити вас, заявляючи прямо під пошуковим рядком, що "кожен пошук наближає вас до безкоштовної пожертви на користь понад 2 мільйонів неприбуткових організацій".

Така навмисна поведінка явно розрахована на недосвідчених або неуважних користувачів, які звикли до домашньої сторінки Пошуку Google. Для багатьох користувачів Edge, які не знають, що пошукову систему за замовчуванням можна переключити в налаштуваннях, базовий Bing, який відкривається після встановлювання браузера, – це просто ярлик для переходу до Google і завантажувач Chrome.