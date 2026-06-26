Windows 10 несподівано отримала ще один рік оновлень безпеки

Хоча офіційна підтримка Windows 10 завершилася ще у 2025 році, Microsoft вирішила дати користувачам додатковий час. Програма розширених оновлень безпеки працюватиме на рік довше, ніж планувалося спочатку, щоб захистити мільйони старих ПК.

Замість гучних пресрелізів техногігант оновив документацію на сторінці підтримки та додав примітку до старого допису в блозі Windows Experience. Як повідомляє видання PCMag, спочатку додаткові патчі планували згорнути у жовтні 2026 року. Нових функцій чи сучасного дизайну ви не отримаєте, але Microsoft продовжить латати дірки в безпеці, захищаючи ваш комп'ютер від вірусів та хакерських атак.

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Як отримати оновлення та скільки це коштує?

Для звичайних користувачів є кілька способів долучитися до програми:

Заплатити 30 доларів.

Обміняти 1000 балів програми лояльності Microsoft Rewards.

Налаштувати резервне копіювання (Windows Backup) у хмару OneDrive.

Зверніть увагу! Безкоштовний ліміт OneDrive становить лише 5 ГБ. Якщо ваші файли займають більше місця, доведеться докупити додатковий простір.

Також Microsoft підготувала особливі умови та обмеження для користувачів:

Безкоштовний доступ для Європи: мешканці Європейської економічної зони (ЄЄЗ) можуть отримувати оновлення ESU абсолютно безкоштовно. Для цього достатньо просто увійти в систему під своїм обліковим записом Microsoft.

мешканці Європейської економічної зони (ЄЄЗ) можуть отримувати оновлення ESU абсолютно безкоштовно. Для цього достатньо просто увійти в систему під своїм обліковим записом Microsoft. Ліміт на пристрої: одну ліцензію ESU можна використовувати максимум на 10 комп'ютерах, які прив'язані до одного акаунту.

одну ліцензію ESU можна використовувати максимум на 10 комп'ютерах, які прив'язані до одного акаунту. Технічні вимоги: ваш ПК має працювати на Windows 10 версії 22H2 (редакції Home, Pro, Pro Education або Workstations) з останніми патчами. Обліковий запис повинен мати права адміністратора (дитячі акаунти не підійдуть).

Програма створена виключно для особистих пристроїв. Вона недоступна для комп'ютерів, підключених до доменів Active Directory, Microsoft Entra (за винятком простої реєстрації) або тих, що керуються через системи мобільного адміністрування (MDM).

Що пропонують бізнесу?

Для корпоративних клієнтів умови залишилися незмінними. Вони можуть купувати підписки ESU через програми корпоративного ліцензування (Volume Licensing) або партнерів Cloud Service Provider. Підтримка для них розрахована на 3 роки (до жовтня 2028 року), але коштуватиме дорого – до 427 доларів за один пристрій за весь період.

Чому Microsoft пішла на цей крок?

Аналітики StatCounter вказують, що станом на травень 2026 року Windows 11 займала 71,69% ринку, тоді як Windows 10 утримувала солідні 26,36%. Це величезна кількість користувачів. Чому ж люди не поспішають оновлюватися?