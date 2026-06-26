Вместо громких пресс-релизов техногигант обновил документацию на странице поддержки и добавил примечание к старой записи в блоге Windows Experience. Как сообщает издание PCMag, изначально дополнительные патчи планировалось прекратить выпускать в октябре 2026 года. Новых функций или современного дизайна вы не получите, но Microsoft продолжит закрывать дыры в безопасности, защищая ваш компьютер от вирусов и хакерских атак.

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Как получить обновление и сколько это стоит?

Для обычных пользователей есть несколько способов присоединиться к программе:

Заплатить 30 долларов.

Обменять 1000 баллов программы лояльности Microsoft Rewards.

Настроить резервное копирование (Windows Backup) в облако OneDrive.

Обратите внимание! Бесплатный лимит OneDrive составляет всего 5 ГБ. Если ваши файлы занимают больше места, придется докупить дополнительное пространство.

Также Microsoft подготовила особые условия и ограничения для пользователей:

Бесплатный доступ для Европы: жители Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут получать обновления ESU совершенно бесплатно. Для этого достаточно просто войти в систему под своей учетной записью Microsoft.

жители Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут получать обновления ESU совершенно бесплатно. Для этого достаточно просто войти в систему под своей учетной записью Microsoft. Ограничение по устройствам: одну лицензию ESU можно использовать максимум на 10 компьютерах, привязанных к одной учетной записи.

одну лицензию ESU можно использовать максимум на 10 компьютерах, привязанных к одной учетной записи. Технические требования: ваш ПК должен работать под управлением Windows 10 версии 22H2 (версии Home, Pro, Pro Education или Workstations) с последними обновлениями. Учетная запись должна иметь права администратора (детские учетные записи не подойдут).

Программа создана исключительно для личных устройств. Она недоступна для компьютеров, подключенных к доменам Active Directory, Microsoft Entra (за исключением простой регистрации) или тех, которые управляются через системы мобильного администрирования (MDM).

Что предлагается бизнесу?

Для корпоративных клиентов условия остались прежними. Они могут приобретать подписки ESU через программы корпоративного лицензирования (Volume Licensing) или партнеров Cloud Service Provider. Поддержка для них рассчитана на 3 года (до октября 2028 года), но будет стоить дорого – до 427 долларов за одно устройство за весь период.

Почему Microsoft пошла на этот шаг?

Аналитики StatCounter отмечают, что по состоянию на май 2026 года Windows 11 занимала 71,69% рынка, тогда как Windows 10 удерживала солидные 26,36%. Это огромное количество пользователей. Почему же люди не спешат обновляться?