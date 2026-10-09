Сімейна підписка на Microsoft 365 щойно стала практично марною

Компанія Microsoft готує оновлення для передплатників сервісу Microsoft 365 Family та Premium. Розробники планують дозволити ділитися функціями штучного інтелекту з усіма членами родини, але водночас суттєво зменшили загальний обсяг хмарного сховища OneDrive.

Microsoft уже не знає, як змусити нас користуватися Copilot

Як повідомляє видання The Verge, корпорація Microsoft ухвалила рішення змінити структуру сімейних і преміальних тарифних планів. Першою новиною стало те, що відтепер власники підписки Microsoft 365 Family та Premium зможуть ділитися доступом до Copilot та іншими інструментами штучного інтелекту з п'ятьма іншими учасниками свого тарифу.

Раніше можливості штучного інтелекту були доступні лише головному власнику акаунта. Тепер розробники запроваджують єдиний спільний ліміт використання ШІ для всієї родини (ліміти поки що не оголошені), а батьки отримають можливість регулювати доступ до цих функцій для молодших членів сім'ї.

Сховище OneDrive стане меншим

Проте разом із розширенням доступності ШІ технологічний гігант суттєво урізав обсяг хмарного диска. Журналісти видання ZDNET назвали ці зміни цифровою інфляцією. Якщо раніше кожен із 6 учасників сімейного тарифу отримував по 1 терабайту особистого простору (загалом 6 терабайтів на підписку), то тепер Microsoft запроваджує спільний пул обсягом лише 2 терабайти на всіх. Це означає, що кожен отримає лише 340 гігабайтів.

Усі файли та акаунти користувачів залишаться приватними, але система вираховуватиме зайняте місце з єдиного балансу в 2 терабайти. Для тих родин, які активно зберігають фотографії та резервні копії, це може означати потребу доплачувати. Кожен додатковий 1 терабайт коштуватиме приблизно 10 доларів на місяць.

Окремі тарифи на OneDrive компанія більше не продає.

Власний досвід та можливі варіанти

Враховуючи, що Copilot абсолютно нікому не потрібен на цілій планеті навіть задарма, ці новини стануть катастрофою для тих, хто купував сімейну підписку зі своїми друзями лише задля того, щоб мати терабайт пам'яті на хмарному диску.

У моєму сховищі, яке я купую з п'ятьма іншими друзями, зайнято майже 500 гігабайтів. Це означає, що кожному, хто перебуває в такій самій ситуації, потрібно або купувати індивідуальну підписку, або переходити до конкурентів, що потягне за собою потребу завантажити всю інформацію на комп'ютер, а потім перемістити її в нове сховище.

Однак чи є куди йти? Насправді ці умови наближають Microsoft до умов конкурентів. Наприклад, сервіс Google One надає 2 терабайти спільного сховища для 6 осіб за 100 доларів на рік, а Apple пропонує схожі умови у планах iCloud+ та Apple One.

Одним із варіантів є купівля підписки лише на двох замість шести учасників. Повна підписка на тариф "Microsoft 365 Персональний" коштує 2 699 гривень на рік, тоді як "Microsoft 365 Сімейний" – 3 399 гривень на рік, тобто 1 700 гривень на одного. За ці 1700 гривень ви отримаєте той самий терабайт за менші гроші, ніж персональна підписка, яка також дає 1 терабайт сховища.

Передісторія та боротьба з надмірним використанням

Це далеко не перше подібне рішення технологічного велета. Ще у 2014 році компанія пропонувала безлімітне сховище OneDrive для передплатників Office 365, однак через рік скасувала цю опцію.

Невелика кількість користувачів резервувала вміст кількох комп'ютерів і зберігала цілі колекції фільмів та відеозаписів. У деяких випадках це перевищувало 75 терабайтів на одного користувача,

– коментував тоді речник компанії Microsoft.

Коли все зміниться?

Зміни набувають чинності для нових користувачів з 8 жовтня 2026 року. Поточні передплатники перейдуть на нову систему спільного сховища під час першого продовження підписки після 2 травня 2027 року, про що їх попередньо сповістять електронною поштою.

Для більшості звичайних користувачів нововведення, ймовірно, пройдуть непомітно, але для тих, хто роками активно користувався виділеними обсягами, нові ліміти стануть відчутним обмеженням.

Люди вже розлючені

Microsoft пояснила рішення тим, що її мета – "забезпечити більш гнучкий досвід". Користувачів така відповідь не переконала. Реакція в мережі виявилася переважно негативною: люди скаржаться на розчарування, дехто шукає альтернативи OneDrive, інші планують скасувати підписку під час наступного продовження.

Журналіст Neowin Усама Джавад, який користується Microsoft 365 Family із 2020 року, назвав ці зміни обурливими. У 2022 році він писав, що це його улюблений продукт Microsoft, але в 2025 році його думка почала змінюватися через підвищення цін.

Гнучкістю було б, якби користувачам дозволили вибирати між функціями штучного інтелекту та хмарним сховищем або запропонували оплату за фактичне використання. Натомість нам знову нав'язують ШІ коштом сховища, яким люди справді користуються,

– прокоментував Джавад.

На Reddit з'явився допис, який закликає незадоволених підписників вимкнути автоматичне продовження підписки. Автор радить увійти в обліковий запис Microsoft, вимкнути регулярні списання й пояснити в анкеті скасування, що причина – зменшення сховища. Ідея в тому, щоб невдоволення відобразилося в прогнозах Microsoft щодо продовження підписок задовго до того, як зміни дійдуть до чинних клієнтів. Якщо компанія скасує рішення, автор нагадує, що автопродовження можна ввімкнути знову.

Дехто вже скористався порадою: один користувач написав, що вимкнув автопродовження. Багато інших вагаються, але ідея їх зацікавила, бо допис отримав переважно схвальні голоси.