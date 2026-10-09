Microsoft уже не знает, как заставить нас пользоваться Copilot

Как сообщает издание The Verge, корпорация Microsoft приняла решение изменить структуру семейных и премиальных тарифных планов. Первой новостью стало то, что отныне владельцы подписки Microsoft 365 Family и Premium смогут делиться доступом к Copilot и другим инструментам искусственного интеллекта с пятью другими участниками своего тарифного плана.

Ранее возможности искусственного интеллекта были доступны только главному владельцу аккаунта. Теперь разработчики вводят единый общий лимит использования ИИ для всей семьи (лимиты пока не объявлены), а родители получат возможность регулировать доступ к этим функциям для младших членов семьи.

Объем хранилища OneDrive сократится

Однако наряду с расширением доступности ИИ технологический гигант существенно сократил объем облачного диска. Журналисты издания ZDNET назвали эти изменения "цифровой инфляцией". Если раньше каждый из 6 участников семейного тарифа получал по 1 терабайту личного пространства (всего 6 терабайт на подписку), то теперь Microsoft вводит общий пул объемом всего 2 терабайта на всех. Это означает, что каждому достанется всего 340 гигабайт.

Все файлы и аккаунты пользователей останутся конфиденциальными, но система будет вычитать занятое место из единого баланса в 2 терабайта. Для тех семей, которые активно хранят фотографии и резервные копии, это может означать необходимость доплачивать. Каждый дополнительный 1 терабайт будет стоить примерно 10 долларов в месяц.

Отдельные тарифы на OneDrive компания больше не продает.

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Личный опыт и возможные варианты

Учитывая, что Copilot абсолютно никому не нужен на всей планете даже бесплатно, эти новости станут катастрофой для тех, кто покупал семейную подписку со своими друзьями только для того, чтобы иметь терабайт памяти на облачном диске.

В моем хранилище, которое я покупаю вместе с пятью другими друзьями, занято почти 500 гигабайт. Это означает, что каждому, кто находится в такой же ситуации, нужно либо покупать индивидуальную подписку, либо переходить к конкурентам, что повлечет за собой необходимость скачать всю информацию на компьютер, а затем переместить ее в новое хранилище.

Однако есть ли куда перейти? На самом деле эти условия приближают Microsoft к условиям конкурентов. Например, сервис Google One предоставляет 2 терабайта общего хранилища для 6 человек за 100 долларов в год, а Apple предлагает аналогичные условия в планах iCloud+ и Apple One.

Одним из вариантов является покупка подписки только на двух вместо шести участников. Полная подписка на тариф "Microsoft 365 Персональный" стоит 2 699 гривен в год, тогда как "Microsoft 365 Семейный" – 3 399 гривен в год, то есть 1 700 гривен на одного. За эти 1 700 гривен вы получите тот же терабайт за меньшие деньги, чем при персональной подписке, которая также предоставляет 1 терабайт хранилища.

Предыстория и борьба с чрезмерным использованием

Это далеко не первое подобное решение технологического гиганта. Еще в 2014 году компания предлагала безлимитное хранилище OneDrive для подписчиков Office 365, однако через год отменила эту опцию.

Небольшое количество пользователей резервировало содержимое нескольких компьютеров и хранило целые коллекции фильмов и видеозаписей. В некоторых случаях это превышало 75 терабайт на одного пользователя,

– комментировал тогда представитель компании Microsoft.

Когда все изменится?

Изменения вступают в силу для новых пользователей с 8 октября 2026 года. Текущие подписчики перейдут на новую систему общего хранилища при первом продлении подписки после 2 мая 2027 года, о чем их заранее уведомят по электронной почте.

Для большинства обычных пользователей нововведения, вероятно, пройдут незаметно, но для тех, кто годами активно пользовался выделенными объемами, новые лимиты станут ощутимым ограничением.

Люди уже возмущены

Microsoft объяснила свое решение тем, что ее цель – "обеспечить более гибкий пользовательский опыт". Пользователей такой ответ не убедил. Реакция в сети оказалась преимущественно негативной: люди жалуются на разочарование, некоторые ищут альтернативы OneDrive, другие планируют отменить подписку при следующем продлении.

Журналист Neowin Усама Джавад, который пользуется Microsoft 365 Family с 2020 года, назвал эти изменения возмутительными. В 2022 году он писал, что это его любимый продукт Microsoft, но в 2025 году его мнение начало меняться из-за повышения цен.

Было бы гибче, если бы пользователям позволили выбирать между функциями искусственного интеллекта и облачным хранилищем или предложили оплату по фактическому использованию. Вместо этого нам снова навязывают ИИ за счет хранилища, которым люди действительно пользуются,

– прокомментировал Джавад.

На Reddit появился пост, призывающий недовольных подписчиков отключить автоматическое продление подписки. Автор советует войти в учетную запись Microsoft, отключить регулярные списания и указать в анкете об отмене, что причиной является сокращение объема хранилища. Идея в том, чтобы недовольство отразилось в прогнозах Microsoft относительно продления подписок задолго до того, как изменения коснутся действующих клиентов. Если компания отменит решение, автор напоминает, что автопродление можно включить снова.

Некоторые уже воспользовались советом: один пользователь написал, что отключил автопродление. Многие другие колеблются, но идея их заинтересовала, так как пост получил преимущественно одобрительные отзывы.