Microsoft, як найбільший партнер OpenAI, тепер має партнерство з її головним ворогом

Microsoft вклала в OpenAI до 13 мільярдів доларів, а тепер користується розробками, створеними на ці гроші. Зокрема, вона побудувала свій чат-бот Copilot за допомогою технології GPT, а також розвиває інші сервіси на основі ШІ. Нещодавно мережею неслися чутки, що між компаніями не все добре – настільки, що OpenAI може переметнутися до SoftBank як головного інвестора. Microsoft має чим відповісти.

Угода з дияволом

Як стало відомо американським журналістам, Microsoft разом із BlackRock та MGX, що базується в ОАЕ, співпрацюють з компанією xAI Ілона Маска. Спільний проєкт вартістю 30 мільярдів доларів спрямований на розвиток обробки даних та іншої інфраструктури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Варто нагадати, що OpenAI не так давно стала центром масштабного аналогічного проєкту, який оцінюють у 100 мільярдів доларів на початку і до 500 мільярдів у перспективі. Він називається Stargate і спрямований на забезпечення лідерства США у сфері штучного інтелекту. План передбачає створення центрів обробки даних для навчання передових моделей ШІ. Для Microsoft це також було б вигідно, але серед інвесторів її немає. Натомість вона подалася дружити з Маском, який є чи не найбільшим ворогом OpenAI.

Маск посварився з OpenAI ще у 2018 році, коли покинув компанію, яку сам же допоміг заснувати. Він хотів отримати фактично одноосібний контроль над компанією, а потім приєднати її до Tesla. Коли йому це не вдалося, він пішов, а потім роками тримав свою образу, щоб після 2022 року, коли вийшов ChatGPT, почати критикувати OpenAI за кожен її крок. Він неодноразово за останній час обмінювався прихованими та явними образами на адресу нинішнього керівника компанії, Сема Альтмана, з яким також ворогує з тих самих часів, а також подав на Альтмана та його компанію до суду. Тож можна легко уявити, наскільки сильною між ними є ворожнеча та наскільки різняться їхні погляди.

Тож тепер Microsoft, яка є найбільшим спонсором OpenAI, фактично об'єднується з одним зі своїх конкурентів. Деталі нової угоди з xAI незрозумілі, як і те, скільки грошей стартап Маска виділить на створення дата-центру. З моменту свого заснування у 2023 році xAI залучила 12 мільярдів доларів, що порівнюється з сумами, які отримала OpenAI. У майбутньому Маск очікує залучити ще 10 мільярдів. Його поточний дата-центр у Мемфісі, який отримав назву Colossus, вважається найбільшим у світі й забезпечує роботу чат-бота Grok.

Напружені стосунки

Хоча немає точних даних про те, що відбувається між Microsoft та OpenAI, ми можемо бачити, що перша зменшує свою залежність від другої, в тому числі шляхом розробки своїх власних ШІ-моделей, таких як MAI. Ця модель, згідно з чутками, може бути швидшою і дешевшою у використанні, ніж ChatGPT. Якщо ця технологія буде настільки революційною, як багато хто в галузі вважає, то Microsoft, імовірно, не хоче залежати від сторонніх партнерів.

Навряд чи можна очікувати, що розкол у партнерстві обох компаній призведе до того, що Microsoft замінить у своїх сервісах GPT на Grok. Це неможливо з тієї причини, що Microsoft фактично оплатила створення GPT й має право на його використання згідно з угодою. Але для чого тоді це партнерство з Маском, незрозуміло. Це може бути, наприклад, спільне використання серверів для навчання різних моделей ШІ, але тоді виникає питання про те, як це мало би працювати. Малоймовірно, що компанії будуть працювати по черзі й чекати, поки свої роботи на сервері завершить інша компанія.

Рух уперед

Як можна зрозуміти, зараз кожна компанія у сфері штучного інтелекту намагається розбудувати обчислювальну інфраструктуру, яка, на їхню думку, буде необхідна для того, щоб виділитися в неймовірно конкурентній сфері. Створення партнерств може допомогти розподілити витрати на ці масштабні проєкти, і Bloomberg повідомляє, що до проекту Microsoft-xAI можуть приєднатися інші інвестори:

Група, яку підтримує Microsoft, нібито буде перейменована в AI Infrastructure Partnership, або AIP, і зосередиться на інвестиціях в інфраструктуру, в тому числі в енергетичні проекти, які живитимуть всі ці сервери. Робитимуть це переважно в США, але деяка частина коштів буде розміщена і в країнах-партнерах. План передбачає залучення додаткових інвесторів. Клієнти, в тому числі пенсійні фонди та страхові компанії, зацікавлені в таких довгострокових інфраструктурних проєктах.