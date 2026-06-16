У Teams з'явиться новий інструмент для контролю працівників: що про нього відомо

Microsoft готує до запуску нову функцію в Teams, яка змінить підхід до організації офісної роботи. Інструмент уже викликав дискусії щодо балансу між зручністю для компаній та приватністю співробітників.

Microsoft планує вже в червні 2026 року почати розгортання функції Workplace Check-in у сервісі Teams. Вона дозволить автоматично визначати, чи перебуває працівник в офісі, використовуючи підключення його пристрою до корпоративної мережі Wi-Fi. Про це пише PCworld.

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Як працюватиме нова система перевірки присутності?

Запуск цього інструменту компанія переносила кілька разів. Вперше про нього стало відомо ще наприкінці 2025 року, однак терміни релізу неодноразово змінювалися. Тепер у дорожній карті Microsoft вказано червень 2026 року як орієнтовний початок впровадження.

За описом Microsoft, функція стане продовженням уже наявних механізмів реєстрації перебування в будівлі або на зарезервованому робочому місці. Вона покликана спростити координацію між колегами та допомогти працівникам бачити, хто з команди перебуває в офісі.

Після підключення пристрою до корпоративного Wi-Fi Teams зможе автоматично оновлювати робоче місцезнаходження користувача та показувати, у якій саме офісній будівлі він працює.

Чи буде Teams відстежувати переміщення співробітників?

Microsoft наголошує, що Workplace Check-in не використовує точні геолокаційні дані та не стежить за пересуваннями працівників усередині офісу. Система лише фіксує факт підключення до корпоративної бездротової мережі.

У компанії також підкреслюють, що функція буде вимкнена за замовчуванням. Рішення про її активацію прийматимуть адміністратори організації. Крім того, кінцеві користувачі матимуть можливість самостійно погодитися на передачу такої інформації або відмовитися від неї.

Офіційний опис Microsoft звучить так:

"Реєстрація на робочому місці через Wi-Fi є розширенням наявних функцій реєстрації в будівлі або на зарезервованому робочому місці, пропонуючи більшу гнучкість і зручність для координації з колегами. Коли користувачі підключаються до корпоративної мережі Wi-Fi, Teams зможе оновлювати інформацію про їхнє робоче місцезнаходження та показувати будівлю, у якій вони працюють. Функція вимкнена за замовчуванням. Адміністратори організації вирішують, чи активувати її, а користувачі завжди можуть погодитися або відмовитися від поширення цієї інформації".

Чому нововведення викликає суперечки?

Поява Workplace Check-in відбувається на тлі активного повернення співробітників до офісів у багатьох компаніях світу. Після кількох років популярності віддаленої та гібридної роботи роботодавці дедалі частіше вимагають фізичної присутності персоналу в офісах кілька днів на тиждень або навіть на постійній основі.

У таких умовах новий інструмент може стати додатковим способом контролю відвідуваності. Хоча Microsoft не позиціонує його як систему моніторингу, керівники та колеги фактично отримають можливість бачити, хто перебуває на робочому місці.

Саме через це функція вже кілька місяців привертає увагу фахівців із захисту персональних даних та представників трудових організацій. Критики побоюються, що навіть без використання GPS або точної геолокації подібні механізми можуть посилити нагляд за співробітниками.

У Microsoft визнають наявність таких побоювань. Компанія протягом останніх місяців неодноразово наголошувала на добровільності використання функції та вбудованих механізмах контролю конфіденційності. Проте дискусія навколо допустимих меж цифрового моніторингу працівників навряд чи завершиться після запуску Workplace Check-in.