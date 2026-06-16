Microsoft планирует уже в июне 2026 года начать внедрение функции Workplace Check-in в сервисе Teams. Она позволит автоматически определять, находится ли сотрудник в офисе, на основе подключения его устройства к корпоративной сети Wi-Fi. Об этом пишет PCworld.

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Как будет работать новая система проверки присутствия?

Запуск этого инструмента компания переносила несколько раз. Впервые о нем стало известно еще в конце 2025 года, однако сроки релиза неоднократно менялись. Теперь в дорожной карте Microsoft указан июнь 2026 года как ориентировочное начало внедрения.

По описанию Microsoft, функция станет продолжением уже существующих механизмов регистрации пребывания в здании или на зарезервированном рабочем месте. Она призвана упростить координацию между коллегами и помочь сотрудникам видеть, кто из команды находится в офисе.

После подключения устройства к корпоративному Wi-Fi Teams сможет автоматически обновлять рабочее местоположение пользователя и показывать, в каком именно офисном здании он работает.

Будет ли Teams отслеживать перемещения сотрудников?

Microsoft подчеркивает, что Workplace Check-in не использует точные геолокационные данные и не следит за передвижениями сотрудников внутри офиса. Система лишь фиксирует факт подключения к корпоративной беспроводной сети.

В компании также подчеркивают, что функция будет отключена по умолчанию. Решение о ее активации будут принимать администраторы организации. Кроме того, конечные пользователи смогут самостоятельно согласиться на передачу такой информации или отказаться от нее.

Официальное описание Microsoft звучит так:

"Регистрация на рабочем месте через Wi-Fi является расширением существующих функций регистрации в здании или на зарезервированном рабочем месте, предлагая большую гибкость и удобство для координации с коллегами. Когда пользователи подключаются к корпоративной сети Wi-Fi, Teams сможет обновлять информацию об их рабочем местоположении и показывать здание, в котором они работают. Функция отключена по умолчанию. Администраторы организации решают, активировать ли ее, а пользователи всегда могут согласиться или отказаться от распространения этой информации".

Почему нововведение вызывает споры?

Появление Workplace Check-in происходит на фоне активного возвращения сотрудников в офисы во многих компаниях мира. После нескольких лет популярности удаленной и гибридной работы работодатели все чаще требуют физического присутствия персонала в офисах несколько дней в неделю или даже на постоянной основе.

В таких условиях новый инструмент может стать дополнительным способом контроля посещаемости. Хотя Microsoft не позиционирует его как систему мониторинга, руководители и коллеги фактически получат возможность видеть, кто находится на рабочем месте.

Именно поэтому функция уже несколько месяцев привлекает внимание специалистов по защите персональных данных и представителей трудовых организаций. Критики опасаются, что даже без использования GPS или точной геолокации подобные механизмы могут усилить надзор за сотрудниками.

В Microsoft признают наличие таких опасений. Компания в течение последних месяцев неоднократно подчеркивала добровольность использования функции и встроенные механизмы контроля конфиденциальности. Однако дискуссия вокруг допустимых границ цифрового мониторинга сотрудников вряд ли завершится после запуска Workplace Check-in.