Microsoft пропонує безплатний доступ до генератора відео Sora усім, крім Росії та Китаю

Microsoft відкриває доступ до інструмента створення відео Bing Video Creator, який працює на базі Sora від OpenAI. Сервіс доступний безплатно в мобільному застосунку Bing у більшості країн світу, окрім Росії та Китаю.

Bing Video Creator став доступним для всіх користувачів Bing

Microsoft запустила нову функцію прямо в мобільному застосунку Bing. Цей інструмент дозволяє створювати відео на основі текстових запитів. Раніше OpenAI зробила доступ до Sora можливим лише для підписників ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць через високі вимоги до інфраструктури. Тепер Microsoft фактично зробила Sora доступною для широкого загалу, не стягуючи плату, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Функція незабаром з’явиться і в десктопній версії у межах Copilot Search. Користувачі можуть створювати відео швидко або у стандартному режимі. Кожному надається 10 швидких генерацій, після чого можна або продовжити у звичайному темпі, або обмінювати бали Microsoft Rewards на додаткові швидкі рендери.

Новий відеогенератор доступний користувачам з усього світу, крім Китаю та Росії.

Відео тривалістю до 5 секунд наразі генеруються у вертикальному форматі 9:16 , хоча Microsoft обіцяє додати підтримку формату 16:9 найближчим часом.

, хоча Microsoft обіцяє додати підтримку формату 16:9 найближчим часом. Під час очікування на рендеринг можна поставити ще два відео в чергу. Готові відео зберігаються до 90 днів у вашому акаунті.

Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити застосунок Bing, перейти в меню та обрати пункт "Video Creator". Можна також прямо ввести запит типу "Створити відео про..." в пошуковому рядку. Коли відео буде готове, його можна переглянути, завантажити, поширити або скопіювати посилання.

Дивіться коротку презентацію функції: відео

Конкуренція з Google

Рішення Microsoft зробити генерацію відео безкоштовною виглядає як відповідь на останні новини від Google, яка представила ще потужнішу модель відеогенерації Veo 3. Вона вже доступна користувачам Gemini, навіть у базовій передплаті Pro за 20 доларів на місяць. Таким чином, гонка між технологічними гігантами у сфері штучного інтелекту та мультимедійного контенту триває.