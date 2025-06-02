AI Overviews галюцинує

Найсвіжіша функція Google покликана зробити процес пошуку легшим і швидшим завдяки відповідям штучного інтелекту. Її суть полягає в тому, що після того, як ви здійснюєте пошук свого питання і система видає вам список посилань, "Огляд від ШІ" самостійно їх аналізує, підсумовує і видає згенеровану відповідь-резюме. Таким чином вам не потрібно відкривати кожне посилання й витрачати час на читання. Однак, здається, AI Overviews не має прямого доступу в мережу в реальному часі, а лише може читати сторінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

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Це робить такий ШІ-пошук майже марним, адже функції пошуку конкурентів, вбудовані в чат-боти, мають такий доступ. Наприклад, Perplexity може знайти ту чи іншу публікацію, навіть якщо вона була опублікована щойно. Таким чином він володіє інформацією в реальному часі. Однак AI Overviews, як можна запідозрити, швидше за все, є просто міні-версією Gemini, яка обмежена певними навчальними даними до конкретної дати.

Після простого запиту про поточний рік, який відправив хтось із користувачів Reddit, система відповіла: "Ні, зараз не 2025 рік", що одразу викликало хвилю насмішок у соцмережах. Один із користувачів навіть пожартував: "Зачекайте, хіба Google анонсував машину часу на I/O?"

Видання Wired звернуло увагу на цей прикрий інцидент, а журналісти TechCrunch пізніше підтвердили, що Google оперативно виправив помилку. Втім, осад, як кажуть, залишився.

Постійні збої та дивні поради

Це далеко не перший випадок, коли AI Overviews викликає сумніви у своїй надійності. З моменту запуску ця функція систематично помиляється. Раніше вона пропонувала мазати піцу клеєм або поїсти каміння.

Попри обіцянки Google удосконалювати свої алгоритми, проблема галюцинацій у великих мовних моделях лишається серйозною. Кожну наступну помилку компанія намагається "гасити вручну", але користувачі продовжують стикатися з безглуздими відповідями.

Представник Google у коментарі для TechCrunch заявив, що компанія активно оновлює свої системи, використовуючи подібні помилки як приклади для вдосконалення. Проте між "більшість відповідей є корисними" та "штучний інтелект радить їсти каміння" – відчутна прірва.

Репутація під питанням

AI Overviews дедалі більше асоціюється не з прогресом, а з недовірою. Замість того, щоб бути надійним джерелом інформації, система регулярно дезорієнтує людей, що негативно впливає на репутацію пошукового гіганта. І поки Google грає в нескінченну гру виправлень, користувачі продовжують жартувати з кожного нового провалу.