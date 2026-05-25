Microsoft остаточно закрила популярний застосунок на Android

Microsoft 25 травня офіційно припинила підтримку поштового клієнта, створеного для слабких смартфонів і повільного інтернету. Outlook Lite фактично перестав працювати, а користувачів переводять на основний Outlook.

Таким чином, історія спрощеної Android-версії популярного поштового клієнта, який з'явився у 2022 році, завершена, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Кожен власник Windows під загрозою: хакери знайшли лазівку в системі

Про остаточне закриття сервісу повідомляли ще восени 2025 року, а тепер процес повністю завершився. Першими на це звернули увагу журналісти Neowin.

Навіщо розробили Outlook Lite?

Outlook Lite створювали насамперед для користувачів бюджетних Android-смартфонів та регіонів із повільним або нестабільним мобільним інтернетом. Головною перевагою програми був мінімальний розмір – приблизно 5 мегабайтів – а також знижене споживання мобільного трафіку та ресурсів пристрою.

Саме завдяки цьому Outlook Lite став доволі популярним у країнах, де досі активно використовуються недорогі смартфони зі слабким "залізом". Це також підтверджує той факт, що за час свого існування застосунок подолав позначку у 10 мільйонів завантажень.

Втім, Microsoft поступово згортала проєкт. Ще 6 жовтня 2025 року компанія прибрала можливість завантаження Outlook Lite з цифрового магазину.

Що робити тим, хто використовував програму?

Користувачам рекомендують перейти на основний мобільний Outlook для Android та iOS. За словами Microsoft, сучасна версія повного Outlook суттєво покращилась і тепер здатна замінити Lite навіть на менш продуктивних пристроях. Перехід обіцяють максимально простим: достатньо увійти у свій акаунт, після чого листи, календарі та вкладення автоматично синхронізуються.

Що цікаво, станом на момент написання новини, на сторінці Outlook все ще міститься повідомлення про наявність Lite-версії програми для Android та рекомендація завантажити її за посиланням, яке, втім, не працює.

Outlook Lite закрили, але заклик завантажити програму все ще на сайті Microsoft / Скриншот 24 Каналу

Як відреагували користувачі?

Далеко не всі користувачі задоволені таким рішенням. Outlook Lite цінували саме за його компактність, швидку роботу та невибагливість до смартфона. Попри заяви Microsoft, повна версія Outlook все ще суттєво важча, споживає більше оперативної пам'яті та активніше використовує мобільний інтернет.

Слід додати, що Microsoft дедалі активніше намагається об'єднати свої сервіси навколо єдиного Outlook-досвіду для всіх платформ замість підтримки окремих спрощених застосунків.

На щастя, користувачі Android не обмежені лише офіційним клієнтом Microsoft. Серед альтернатив такі перевірені програми, як Proton Mail, Spark Mail або стандартний застосунок Gmail від Google.