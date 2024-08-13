Microsoft тихо закриває програму, яка була з нами понад 7 років

Деякі користувачі Windows почали отримувати сповіщення про майбутнє згортання однієї зі стандартних програм операційної системи, яка була з нами з 2017 року. Її повністю замінить інший застосунок.

Прощаємось із черговою застарілою програмою

Мова йде про Paint 3D, який свого часу став найбільшим оновленням дуже застарілої базової програми Paint, маючи за мету повністю її замінити. Але сталося навпаки.

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Першим дзвіночком стало те, що один з користувачів соцмережі X повідомив про те, що під час роботи в Paint 3D він отримав сповіщення про його видалення з Microsoft Store уже 4 листопада. Згідно з цим оголошенням, програма більше не отримуватиме оновлень.

Цікаво, що такий банер був доступний не всім користувачам, однак пізніше підтвердження було знайдене на одній зі сторінок Microsoft: там Paint 3D було додано до списку застарілих функцій Windows.

Paint 3D застаріла і буде видалена з Microsoft Store 4 листопада 2024 року. Щоб переглядати 2D-зображення, ви можете використовувати Paint або Photos. Для перегляду 3D-контенту скористайтеся 3D Viever,

– йдеться у повідомленні підтримки від Microsoft.

Цей крок не повинен викликати жодного подиву ні в кого, хто слідкує за останніми оновленнями Microsoft і Windows. Після того, як компанія подалася на перспективний ринок штучного інтелекту, вона оголосила про масштабні зміни в базовому додатку Paint. Туди додали багато нових функцій і навіть можливість генерувати зображення за допомогою текстових запитів до ШІ. Тож тепер можна сказати, що саме базова версія стоїть у центрі уваги компанії.

Торік подібна доля спіткала Windows Mixed Reality, а також інтеграцію Microsoft Teams, яку було вилучено з Windows 11. Наступного року Microsoft також припиняє підтримку додатків для Android у Windows 11.