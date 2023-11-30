Як це працює

Кнопка Cocreator в Microsoft Paint тепер доступна для широкого загалу. З її допомогою користувачі тепер можуть вводити опис своїх візуалізацій і отримувати три згенеровані зображення на вибір.

А тим часом Оновлення Windows 11 зламало панель завдань та викликає низку інших проблем

Хоча генератор зображень є нещодавнім доповненням до Microsoft Paint, Microsoft вже інтегрувала функцію перетворення тексту в зображення DALL-E 3 в інші сервіси. Спочатку користувачі працювали з цією функцією через пошуковий чат-бот Bing від Microsoft, який згодом був інтегрований у всеохоплюючий генеративний асистент штучного інтелекту Copilot.

До речі, OpenAI також надає доступ до DALL-E 3 користувачам свого платного додатку ChatGPT.

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На відміну від широкого впровадження Copilot в різні продукти Microsoft, Cocreator і Paint демонструють більш цілеспрямовану і безшовну інтеграцію. Варто зазначити, що останнім часом Microsoft серйозно допрацювала раніше примітивний редактор зображень і зараз це повноцінний інструмент, який може замінити низку сервісів та застосунків.