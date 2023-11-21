Так, користувачі переважно скаржаться на такі проблеми, як зникнення ярликів з панелі завдань, неправильна робота ярликів, повільна анімація віртуального робочого столу і, в деяких випадках, постійне циклічне перезавантаження комп'ютерів, повідомляє 24 Канал.

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Особливе занепокоєння користувачів викликає те, що оновлення призводить до нескінченного циклічного перезавантаження комп'ютерів. Численні скарги з'явилися на таких платформах, як Reddit і форумі підтримки Microsoft, де постраждалі користувачі висловлюють розчарування через ці раптові проблеми.

Крім того, деякі користувачі повідомили про зниження плавності анімації віртуального робочого столу після встановлення KB5032190.

Проблема з ярликами

Однією з помітних проблем, пов'язаних з цим оновленням, є зникнення ярликів з панелі завдань. Хоча подібна проблема спостерігалася після випуску оновлення Moment 4 на початку цього року, схоже, вона не зникла і з пакетом KB5032190.

Користувачі відзначають випадки, коли ярлики на панелі завдань або зникають, або не працюють належним чином. Наприклад, натискання на ярлик Microsoft Word може ненавмисно запустити Edge або іншу програму.

Тимчасове рішення полягає у закритті "Файлового провідника" через диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Del), але проблема з'являється знову приблизно через 30 хвилин.

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Визнавши проблему з ярликами, Microsoft активно працює над виправленням, яке наразі тестується в бета-версії Windows 11. Однак терміни публічного випуску цього патчу залишаються невідомими. Користувачам, які стикаються з цими проблемами, рекомендується стежити за оновленнями та рішеннями, наданими корпорацією Майкрософт протягом найближчих тижнів.