У заяві, опублікованій на своєму офіційному блозі, Microsoft підтвердила завершення пропозиції безкоштовного оновлення, повідомляє 24 Канал.

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Пропозиція з безкоштовним оновленням до Windows 10 / 11 закінчилася 29 липня 2016 року. Шляхи отримання безкоштовного оновлення з Windows 7/8 до Windows 10 або 11 також були видалені. Оновлення з Windows 10 до Windows 11, як і раніше, безкоштовне".

Цим кроком компанія Microsoft завершила програму, яка була ініційована з метою заохочення користувачів ліцензійних копій Windows 7 і Windows 8 до переходу на більш сучасну операційну систему Windows 10. Початкова пропозиція, яка діяла до 31 липня 2016 року, збіглася з першою річницею випуску Windows 10.

Однак для людей, які залежать від специфічних функцій доступності в Windows, таких як "Диктор за кадром", було надано відстрочку, що дозволило їм оновитися до Windows 10 до кінця 2017 року. Очікувалося, що після цього пропозиція буде офіційно припинена, хоча Microsoft так і не зробила офіційного оголошення на той час.

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Цей крок Microsoft знаменує собою остаточне припинення можливості для користувачів Windows 7 і Windows 8 безкоштовно перейти на Windows 10 або 11. Компанія закрила останню "лазівку", яка дозволяла таку практику, гарантуючи, що особи, які бажають отримати найновіші функції операційної системи, повинні будуть придбати нову ліцензію.