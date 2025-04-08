На Титані можуть існувати мікроби, але шанси на це вкрай незначні

Супутник Сатурна Титан довгий час вважався одним із найбільш перспективних кандидатів на існування позаземного життя в Сонячній системі. Але нове дослідження міжнародної групи науковців спростовує цю думку – шанси на наявність життя там виявилися значно нижчими, ніж вважалося раніше.

Науковці з Університету Аризони та Гарвардського університету вирішили переглянути потенціал Титана. Вони зосередили увагу на головній особливості супутника – великій кількості органічних речовин, особливо метану, розповідає 24 Канал. Результати їхньої роботи були опубліковані у журналі Planetary Science Journal.

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Здавалося, що через велику кількість органіки на Титані джерел їжі для життя має бути вдосталь. Але ми підкреслюємо, що не всі органічні молекули можуть бути джерелами харчування. Крім того, обмін між поверхнею, де зосереджені органічні речовини, та глобальним океаном під кригою дуже обмежений,

– зазначають автори.

У моделюванні дослідники врахували один із ключових механізмів виникнення життя – ферментацію. Вона може відбуватися не лише за наявності кисню, а й у безкисневому середовищі, за участі простих сполук, як-от гліцин – амінокислота, яка трапляється в космосі.

Науковці оцінили, скільки поживних речовин може потрапляти під крижану кору Титана після розпаду органіки на поверхні у присутності гліцину. За їхніми висновками, це можливо лише у місцях падіння метеоритів, що трапляється рідко, але є єдиним регулярним джерелом "їжі" для гіпотетичного підлідного життя.

Результати моделювання засвідчили: об’єм доступних поживних речовин дозволив би підтримувати життя не більше ніж "на пів відра мікробів" в усьому майже 500-кілометровому стовпі води Титана. Це приблизно один мікроорганізм на літр океанської рідини.

Шукати мікробів у глобальному океані Титана буде складніше, ніж голку в копиці сіна, – підсумовують дослідники.

У 2030-х роках NASA планує місію до Титана з використанням роботизованого гелікоптера. Одним із її завдань буде перевірка наявності життя на цьому супутнику.